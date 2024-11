Settimana del Black Friday, Amazon apre un pop-up store a Milano

Offerte su centinaia di migliaia di prodotti, l’intelligenza artificiale per chiedere consigli sugli acquisti e anche uno spazio esperienziale e immersivo aperto al pubblico a Milano. Siamo nella settimana del Black Friday che è da sempre la più importante per i colossi dell’e-commerce come Amazon , che si chiuderà alle 23.59 di lunedì 2 dicembre. E proprio Amazon a Milano ha inaugurato un pop-up store che offre agli ospiti la possibilità di esplorare, scoprire e vivere l’universo dei servizi Amazon all’interno di un’atmosfera spaziale, conoscendo i servizi e i prodotti della settimana del Black Friday. Il negozio è aperto al pubblico:

Il pop-up store

Amazon Black Friday Universe, questo il nome del pop-up store aperto in via de Cristoforis 1 a Milano, a pochi passi da Corso Como e dai grattacieli di piazza Gae Aulenti, “è uno spazio esperienziale dove i clienti possono entrare in contatto con una selezione delle offerte del Black Friday, trovare ispirazione e idee per lo shopping natalizio anche attraverso una serie di attività divertenti”, spiega a Sky TG24 Giorgio Busnelli, vice presidente della categorie di Largo Consumo per Amazon in Europa. Lo spazio è diviso in diverse aree tematiche. A partire dall’Area Made in Italy, dove sono protagonisti i marchi italiani e i prodotti di alcune delle migliaia di piccole e medie imprese italiane che dal 2015 Amazon ospita all’interno della propria vetrina. Tra queste, Sbricioliamo, realtà artigianale siciliana che offre dolci prelibatezze dell’Isola, dalle paste di mandorla ai tronchetti di pasta frolla. Smile Planet è invece un “pianeta” creato da Colgate per promuovere il nuovo dentifricio Max White Ultra e il Siero Sbiancante Notturno Max White, entrambi efficaci nello sbiancamento dei denti.