La Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito possono essere utilizzate per acquistare diversi prodotti e servizi legati al mondo della cultura e della formazione. In particolare, i beneficiari possono spendere il contributo per comprare libri di qualsiasi genere, compresi romanzi, fumetti, saggi, manuali, libri scolastici e universitari, ma anche per acquistare CD, vinili, DVD e Blu-ray musicali e cinematografici. I due bonus permettono inoltre di pagare i biglietti per assistere a spettacoli cinematografici, concerti, rappresentazioni teatrali e altri eventi dal vivo. È possibile utilizzare il credito anche per visitare musei, mostre, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, oltre che per acquistare strumenti musicali. Tra le spese ammesse rientrano anche gli abbonamenti a quotidiani e riviste, sia cartacei sia digitali, e l'iscrizione a corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere.

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