Introduzione
Il Black Friday 2026 offre diverse opportunità di risparmio grazie a bonus, sconti e agevolazioni statali. Dalla Carta "Dedicata a te" al bonus mobili ed elettrodomestici, passando per Carta del Docente, Bonus Cultura e Carta Giovani Nazionale, famiglie, studenti, insegnanti e under 35 possono approfittare di contributi, detrazioni fiscali e offerte dedicate per acquistare prodotti e servizi.
Quello che devi sapere
La carta "Dedicata a te"
La carta "Dedicata a te" è un contributo economico introdotto dal governo per aiutare le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica, sostenendo le spese per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità. Anche per il 2026, com'è noto, la misura è stata confermata e prevede un contributo di 500 euro per ciascun nucleo familiare. La misura è stata inoltre rifinanziata per il 2027, con un ulteriore contributo di 500 euro, portando il sostegno complessivo potenziale a 1.000 euro nel biennio. Per poter beneficiare della carta è necessario avere un Isee non superiore a 15.000 euro e risiedere in Italia. Sono previste alcune esclusioni per le famiglie che già percepiscono altre forme di sostegno economico, come l'Assegno di inclusione e la Naspi.
Leggi anche: Bonus 2026, tutti gli incentivi per chi ha un Isee superiore ai 25mila euro
Cosa si può comprare
Il contributo viene caricato su una carta elettronica prepagata Postepay e può essere utilizzato esclusivamente per acquistare generi alimentari di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche. Durante il Black Friday, quindi, la carta può rappresentare un aiuto per contenere le spese alimentari. Chi ne beneficia può approfittare delle offerte dei supermercati aderenti e sommare gli eventuali sconti promozionali alla riduzione prevista dalla convenzione, nel rispetto delle condizioni applicate dai singoli esercizi commerciali. Già, perché un ulteriore riguarda proprio gli sconti riservati ai possessori della carta. Nei supermercati e nei punti vendita che aderiscono alle convenzioni con il ministero dell'Agricoltura è infatti previsto uno sconto aggiuntivo del 15% sugli acquisti, cumulabile con le altre promozioni già presenti nei negozi.
Leggi anche: Quali misure incidono sulla busta paga dei dipendenti?
Bonus mobili ed elettrodomestici
Il bonus mobili ed elettrodomestici è un'agevolazione fiscale che permette di ottenere una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per acquistare mobili nuovi e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un'abitazione nella quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione edilizia. Così come per la carta "Dedicata a te", anche per il 2026 il bonus è stato confermato e prevede un limite massimo di spesa di 5.000 euro. Ciò significa che è possibile recuperare fino a 2.500 euro, attraverso una detrazione fiscale suddivisa in dieci quote annuali di pari importo.
Leggi anche: Bonus Natale pensionati nel cedolino Inps: quando arriva e a chi spetta
Cosa si può comprare
In occasione del Black Friday, questa agevolazione può rappresentare un'opportunità interessante per chi ha in programma di acquistare mobili ed elettrodomestici approfittando delle offerte e degli sconti applicati dai rivenditori. Non si tratta, tuttavia, di uno sconto immediato al momento dell'acquisto, ma di un risparmio che viene recuperato nel corso degli anni attraverso la dichiarazione dei redditi. Tra i prodotti che possono essere acquistati rientrano mobili nuovi, come letti, armadi, divani, poltrone, tavoli, sedie e librerie, oltre ai grandi elettrodomestici, come frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e forni. Per gli elettrodomestici è necessario rispettare determinati requisiti minimi di efficienza energetica. Ma attenzione: per poter usufruire dell'agevolazione è necessario aver realizzato interventi di ristrutturazione edilizia sull'immobile.
Leggi anche: Pensioni, potere d'acquisto calato del 40% negli ultimi 30 anni: i dati
La Carta del Docente
La Carta del Docente è un'agevolazione economica destinata agli insegnanti, introdotta per sostenere la loro formazione e il loro aggiornamento professionale. Per l'anno scolastico 2025/2026 il contributo è stato fissato a 383 euro per ciascun docente, una cifra inferiore rispetto ai 500 euro previsti negli anni precedenti. Il bonus è destinato agli insegnanti di ruolo, ma dal 2025/2026 è stato esteso anche ai docenti con contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto e a quelli con incarico fino al termine delle attività didattiche, cioè il 30 giugno, oltre al personale educativo delle istituzioni scolastiche statali.
Leggi anche: Manovra, Irpef dimezzata per giovani neoassunti. Quanto vale il bonus?
Cosa si può comprare
La Carta può essere utilizzata per acquistare libri, riviste, pubblicazioni, partecipare a corsi di formazione e aggiornamento professionale, visitare musei e mostre, assistere a spettacoli teatrali e cinematografici e acquistare strumenti musicali o hardware e software. Sono inoltre previste alcune spese per i servizi di trasporto. Per quanto riguarda l'eventuale acquisto di computer, tablet e altri dispositivi tecnologici, è importante sapere che sono cambiate le regole: dal 2025/2026 l'acquisto di hardware e software è consentito soltanto al momento della prima erogazione della Carta e, successivamente, una volta ogni quattro anni.
Leggi anche: Bonus laurea 110 e lode, 30mila euro per chi resta in Sicilia: la proposta
Bonus cultura
Il Bonus Cultura è un'agevolazione economica destinata ai giovani, con l'obiettivo di favorire l'accesso alla cultura e incentivare l'acquisto di libri, biglietti per concerti, spettacoli teatrali, cinema e altre attività culturali. Nel 2026 il bonus è suddiviso in due contributi distinti, entrambi del valore di 500 euro: la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito. I due contributi possono essere cumulati, permettendo di ottenere complessivamente fino a 1.000 euro. La Carta della Cultura Giovani è destinata ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2025, quindi ai nati nel 2007, residenti in Italia e appartenenti a famiglie con un Isee non superiore a 35.000 euro. La Carta del Merito è invece riservata agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità nel 2025 con una votazione di 100 o 100 e lode, entro il compimento dei 19 anni. Quest'ultimo contributo non prevede limiti di reddito.
Leggi anche: Manovra, dalla flat tax alla cedolare sugli affitti: misure per i giovani
Cosa si può comprare
La Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito possono essere utilizzate per acquistare diversi prodotti e servizi legati al mondo della cultura e della formazione. In particolare, i beneficiari possono spendere il contributo per comprare libri di qualsiasi genere, compresi romanzi, fumetti, saggi, manuali, libri scolastici e universitari, ma anche per acquistare CD, vinili, DVD e Blu-ray musicali e cinematografici. I due bonus permettono inoltre di pagare i biglietti per assistere a spettacoli cinematografici, concerti, rappresentazioni teatrali e altri eventi dal vivo. È possibile utilizzare il credito anche per visitare musei, mostre, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, oltre che per acquistare strumenti musicali. Tra le spese ammesse rientrano anche gli abbonamenti a quotidiani e riviste, sia cartacei sia digitali, e l'iscrizione a corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere.
Leggi anche: Lavoro, in Italia costo più alto per assumere giovani. La classifica
Carta Giovani Nazionale
La Carta Giovani Nazionale è uno strumento promosso dal dipartimento per le Politiche giovanili che permette ai ragazzi e ai giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 35 anni di usufruire di sconti, agevolazioni e promozioni su numerosi prodotti e servizi. A differenza della Carta della Cultura Giovani o la Carta del Merito, la Carta Giovani Nazionale non mette a disposizione una somma di denaro da spendere, ma consente di ottenere riduzioni sui prezzi attraverso una rete di aziende, negozi e operatori convenzionati. La carta è completamente gratuita e si può richiedere direttamente attraverso l'app IO, accedendo con Spid o Carta d'identità elettronica (Cie). Una volta attivata, è possibile consultare le offerte disponibili e individuare quelle più interessanti in base alle proprie esigenze.
Leggi anche: Bonus figli 2027, fino a 30 mila euro nei primi tre anni di vita: le agevolazioni
Cosa si può comprare
Tra le opportunità disponibili ci sono promozioni per acquistare prodotti tecnologici ed elettronici presso i rivenditori convenzionati, ma anche sconti su viaggi, biglietti aerei, soggiorni in hotel e servizi di trasporto. La carta permette inoltre di risparmiare sulle attività culturali e di intrattenimento, come biglietti per il cinema, concerti, spettacoli ed eventi, e offre agevolazioni per iscriversi in palestra, praticare attività sportive e usufruire di servizi dedicati al benessere. Sono previste anche promozioni per corsi di lingua, formazione professionale e percorsi di apprendimento, oltre a offerte per lo shopping online, prodotti per la casa e alcuni servizi domestici.
Per approfondire: Tutte le ultime notizie sui giovani: bonus economi, lavoro e studio