Il Black Friday diventa un appuntamento sempre più rilevante per i consumi degli italiani con una spesa media stimata di 262 euro pro capite e un giro d'affari complessivo della settimana di 6,6 miliardi di euro, considerando sia gli acquisti online sia quelli nei negozi fisici. Sono le stime dell'ufficio studi Confcommercio, secondo cui il valore delle vendite registra una crescita del 3,1% rispetto al 2025 e del 131% rispetto al 2018, a conferma del peso crescente assunto da questa iniziativa nel calendario commerciale.

Il mercato si conferma sempre più multicanale

Il 72,1% degli intervistati dichiara di utilizzare sia i negozi fisici sia l'online per i propri acquisti, mentre il 22,6% sceglie esclusivamente il canale digitale e il 5,3% si affida soltanto ai punti vendita tradizionali. In termini di fatturato, le vendite online rappresentano poco meno di due terzi di quelle realizzate nei negozi fisici, con un volume d'affari quasi doppio. Inoltre il 70% dei consumatori dichiara di approfittare delle promozioni anche per comprare i regali di Natale. Una parte di questi acquisti, stimata tra il 10% e il 15% sulla base delle vendite degli anni precedenti, si traduce in consumi aggiuntivi e non in una semplice anticipazione di spese che sarebbero state comunque effettuate a dicembre. Negli ultimi anni il peso delle vendite al dettaglio non alimentari si è progressivamente spostato da dicembre a novembre, proprio per effetto del Black Friday: rispetto al 2019, la quota di novembre sul totale annuo è passata dall'8,9% al 9,1% in valore. Nel 2026 la quota di italiani maggiorenni interessati agli acquisti durante il Black Friday è compresa tra il 42,5% e il 65,2%. Tra i prodotti più ricercati figurano abbigliamento, elettronica di consumo, informatica e comunicazioni, giocattoli, articoli per la cura della persona, prodotti per la casa e arredamento.