Meloni e le bollette: “Eccezione italica”

Con l'inflazione al 4% e i beni energetici rincarati di oltre il 20% in un anno, l'Italia ottiene da Bruxelles il via libera a un meccanismo per alleggerire il peso del gas sul prezzo dell'elettricità, come già accaduto per la Spagna nel 2022. È la prima risposta concreta alla crisi delle bollette e un primo passo per Meloni: restano da definire tempi e risparmi, mentre sulle altre richieste italiane l'Europa prende tempo