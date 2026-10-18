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Politica

Meloni e le bollette: “Eccezione italica”

Andrea Bonini
©Ansa

Con l'inflazione al 4% e i beni energetici rincarati di oltre il 20% in un anno, l'Italia ottiene da Bruxelles il via libera a un meccanismo per alleggerire il peso del gas sul prezzo dell'elettricità, come già accaduto per la Spagna nel 2022. È la prima risposta concreta alla crisi delle bollette e un primo passo per Meloni: restano da definire tempi e risparmi, mentre sulle altre richieste italiane l'Europa prende tempo

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