Bollette luce, a marzo 2027 finiscono le Tutele graduali: cosa cambia

Come già avvenuto in passato per la conclusione del Mercato tutelato, anche la fine delle Tutele graduali potrebbe essere rinviata. Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha infatti comunicato che sta prendendo in considerazione interventi per estendere questo regime fino al 31 dicembre 2027, motivando l'ipotesi con le persistenti tensioni internazionali e l'instabilità dei prezzi energetici. L'eventuale proroga trova il favore del Codacons, che chiede di passare dalle intenzioni a provvedimenti concreti. Secondo l'associazione, l'uscita dal sistema transitorio rischia di tradursi in un ulteriore aggravio per milioni di famiglie, soprattutto perché le condizioni attuali consentono risparmi significativi rispetto alle offerte del mercato libero. Un divario che, secondo il Codacons, potrebbe aumentare ulteriormente in presenza di nuovi rincari dell'energia. Anche l'Unione nazionale consumatori invita alla prudenza. Il consiglio rivolto a chi beneficia delle Tutele graduali è di mantenere per il momento il contratto attuale e attendere fino a marzo 2027 prima di cambiare fornitore. Il motivo è legato anche all'impossibilità di rientrare nel regime una volta che si è deciso di abbandonarlo.

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