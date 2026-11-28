Riscatto laurea, quasi 1.000 euro in più per 5 anni di studi: perché aumenta il costoEconomia
Introduzione
Come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un decreto pubblicato il 24 novembre scorso in Gazzetta Ufficiale, l'indice di rivalutazione ufficiale provvisorio atteso per il prossimo anno sarà del +3,2%, valore che impatta direttamente anche sui costi di riscatto della laurea agevolato. Va ricordato, però, che il dato permette l'adeguamento delle pensioni da gennaio, mentre gli importi definitivi verranno ufficializzati solo nei primi mesi dell’anno tramite apposita circolare Inps.
Quello che devi sapere
A cosa serve il riscatto della laurea
Previsto sin dal Decreto Legislativo numero 184 del 1997, il riscatto della laurea consente di tramutare l'intero periodo trascorso in ateneo, o solo alcune porzioni, in contribuzione previdenziale Inps come se fossero anni di lavoro. La normativa abbraccia diverse tipologie di percorso, dalle lauree triennali e magistrali ai diplomi universitari fino a specializzazioni e dottorati di ricerca. Nell'elenco rientrano inoltre corsi formativi introdotti più di recente come i titoli riconosciuti dal Ministero dell'Università inerenti all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) o agli ITS Academy.
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Cosa non si può riscattare
Dall'opzione, a pagamento, sono esclusi gli anni fuori corso ed eventuali periodi già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da altre tipologie di riscatto. Lo strumento che resta interamente facoltativo consente di trasformare anche solo alcuni periodi, previa una valutazione dei costi e dei benefici sulla propria posizione previdenziale.
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Differenza tra meccanismo ordinario e agevolato
Dal 2019 lo strumento ha visto un ampliamento con l'introduzione del riscatto della laurea agevolato dove viene applicato come costo un'aliquota fissa del 33% sul minimale contributivo previsto per artigiani e commercianti. Per quanto riguarda l'onere la differenza con il riscatto ordinario è dirimente perché in questo secondo caso l'onere per i periodi inclusi nel sistema contributivo (post 1996) viene determinato sulla base della retribuzione e della relativa aliquota.
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Quanto costa per ogni anno
La novità principale riguarda il costo del solo riscatto agevolato che segue, come detto, l'andamento del minimale contributivo di artigiani e commercianti soggetto agli effetti dell’inflazione e, di conseguenza, alla rivalutazione. Ipotizzando un riscatto per un periodo di 5 anni, chi presenterà domanda dal 1° gennaio 2027 potrebbe sostenere una spesa aggiuntiva che sfiora i 1.000 euro rispetto alle pratiche inviate entro il 2026.
Le simulazioni
Partendo dalla rivalutazione definitiva al +3,2%, il costo di riscatto per ciascun anno universitario è destinato a salire dagli attuali 6.206,64 euro ai 6.398,13 per l’anno venturo.
Cosa c'entra l'inflazione
Come previsto dalla Legge n.233/1990 una procedura fissa determina la definizione del minimale annuo di artigiani e commercianti che fa da base per il calcolo del riscatto agevolato. Anche per il 2027, il minimale giornaliero dell'anno passato viene moltiplicato per l'indice di rivalutazione atteso e il numero di giorni lavorativi (312). Per arrivare alla definizione della base imponibile va aggiunta inoltre una quota fissa. Sul totale va applicata l'aliquota contributiva ordinaria del 33% che porta l'onere a 6.398,13 euro.
La tempistica per le domande
Per arrivare alla cifra sul costo, Inps fa riferimento ai parametri validi il giorno della domanda. Dalla protocollazione dell'istanza il prezzo rimane "congelato", a prescindere dal pagamento in un'unica soluzione oppure tramite un piano di rateizzazione fino a un massimo di 120 quote mensili senza interessi. Per chi medita di riscattare gli anni di studio universitario tramite il sistema agevolato potrebbe convenire affrettarsi in modo da sostenere i costi con la rivalutazione 2026.
A chi si rivolge il riscatto agevolato
Tradizionalmente, il riscatto agevolato si rivolge soprattutto ai lavoratori dipendenti pubblici, privati o iscritti alla Gestione Separata Inps, purché laureati, con redditi medio-alti che potrebbero sostenere i costi con un'aliquota standard più bassa rispetto al calcolo sullo stipendio percepito in un anno.
Agevolazioni fiscali
Dal punto di vista fiscale, le spese sostenute per il riscatto della laurea sono deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef. Per chi effettua il pagamento in favore di un familiare a carico e inoccupato viene prevista una detrazione al 19% - al pari delle spese scolastiche o sportive - recuperabile in dichiarazione dei redditi.
Cosa si può riscattare
Non solo laurea. Lo strumento del riscatto copre un ampio ventaglio di situazioni che consentono, dietro pagamento, a maturare contributi pensionistici. Per i periodi successivi al 1° gennaio 2009 rientrano i progetti di servizio civile volontario ma sono ritenuti validi anche i lavori svolti all'estero non coperti da assicurazione sociale riconosciuta in Italia. Inps valuta istanze in arrivo anche nei casi di maternità facoltativa svolta nei periodi al di fuori del rapporto di lavoro così come l'aspettativa per motivi familiari nei casi previsti dalla normativa. Sul fronte delle interruzioni di lavoro sono riscattabili i periodi non coperti da contributi. Stesso discorso per i lavori part-time. La legge prevede possibilità infine per i congedi a scopo formativo, per i corsi professionali riconosciuti da Stato e Regioni e per alcune fasi di un praticantato.
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