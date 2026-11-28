A livello settoriale, il budget medio per gli aumenti retributivi è del 3,3% nell’High Tech, del 3,2% nel Consumer Goods, nei Servizi non Finanziari e nell’Energy, e del 3,0% nel Life Sciences e nel Manufacturing. Considerando le famiglie professionali nel triennio 2023-2026, le variazioni retributive più significative in termini di total cash (fisso più bonus) si concentrano in ambiti come Data Analytics, Finance, Digital Strategy, IT Security, Project & Program Management, Quality Management e HR, professionalità caratterizzate da competenze particolarmente richieste sul mercato e/o con un impatto diretto nei processi di trasformazione aziendale. In particolare, l’area professionale Data Analytics, Warehousing & Business Intelligence ha registrato un aumento del salario fisso medio del 4,6% nel 2026. Un dato che evidenzia come le politiche retributive siano sempre più influenzate dalla disponibilità delle competenze sul mercato, dalla loro rilevanza per il business e dalla difficoltà di sostituirle, oltre che dal livello e dal peso organizzativo.