Stipendi, gli aumenti in Italia rimangono sotto la media europea. Cresce divario Nord-SudEconomia
Introduzione
Secondo il Total Remuneration Survey 2026 - indagine di Marsh People and Investments -, il mercato del lavoro italiano si trova a un bivio: le aziende gestiscono risorse salariali sempre più contenute ma le distribuiscono su una platea più ampia, mentre il divario retributivo rispetto agli altri Paesi europei si accentua, mettendo a rischio la capacità di attrarre e trattenere i talenti più qualificati.
Quello che devi sapere
L’indagine
Il Total Remuneration Survey (TRS) di Marsh People and Investments, il business di Marsh (NYSE: MRSH) dedicato alle persone e agli investimenti, è giunto alla sua XXVIII edizione e ha coinvolto 786 aziende italiane - il 7% in più rispetto al 2025 -, per un totale di 3.163 ruoli analizzati e oltre 306.000 osservazioni retributive, il 14% in più rispetto all'anno precedente.
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In Italia i salari fissi aumentano del 3%, sotto la media europea
Secondo lo studio, in Italia il budget medio per la revisione salariale è sceso al 3%, sotto la media europea che si attesta al 3,4%. Una diminuzione ormai diventata una vera e propria tendenza, considerando che nel 2025 le risorse allocate per gli aumenti salariali in Italia erano al 3,4%, e nel 2023 al 4%.
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Sale il numero di chi ha ricevuto un aumento
Allo stesso tempo, osserva l’analisi - è salita la quota di dipendenti che ha ricevuto un aumento di stipendio: quest’anno, gli interventi sui salari hanno coinvolto il 67% dei lavoratori, contro il 55% del 2025 e il 50% negli anni precedenti. Un dato che riflette il tentativo delle imprese di contenere il costo strutturale del lavoro e, nello stesso tempo, rispondere alle aspettative dei dipendenti dopo anni di pressione sul potere d’acquisto in un contesto di inflazione elevato.
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Meno risorse ma più beneficiari
Le aziende - sottolinea il Total Remuneration Survey - stanno distribuendo le risorse disponibili su una platea più ampia, adottando politiche salariali meno selettive e ampliando la percentuale di dipendenti destinatari degli interventi retributivi. Dietro questa scelta si intrecciano tre obiettivi distinti: mantenere la competitività sul mercato del lavoro, proteggere le competenze critiche e correggere i divari retributivi non giustificati in vista di una crescente trasparenza salariale.
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I settori con i budget più consistenti per gli aumenti
A livello settoriale, il budget medio per gli aumenti retributivi è del 3,3% nell’High Tech, del 3,2% nel Consumer Goods, nei Servizi non Finanziari e nell’Energy, e del 3,0% nel Life Sciences e nel Manufacturing. Considerando le famiglie professionali nel triennio 2023-2026, le variazioni retributive più significative in termini di total cash (fisso più bonus) si concentrano in ambiti come Data Analytics, Finance, Digital Strategy, IT Security, Project & Program Management, Quality Management e HR, professionalità caratterizzate da competenze particolarmente richieste sul mercato e/o con un impatto diretto nei processi di trasformazione aziendale. In particolare, l’area professionale Data Analytics, Warehousing & Business Intelligence ha registrato un aumento del salario fisso medio del 4,6% nel 2026. Un dato che evidenzia come le politiche retributive siano sempre più influenzate dalla disponibilità delle competenze sul mercato, dalla loro rilevanza per il business e dalla difficoltà di sostituirle, oltre che dal livello e dal peso organizzativo.
Chi ha beneficiato di più degli aumenti?
L’analisi sottolinea una novità di rilievo, anche alla luce delle recenti normative sul campo della pay transparency, legata alle differenze salariali di genere: le donne hanno beneficiato di aumenti medi leggermente superiori a quelli degli uomini, pari al 4,1% contro il 3,9%.
Mentre guardando al confronto anagrafico tra diverse generazioni, la correlazione è chiara: i profili più giovani - più esposti alla mobilità, alla domanda del mercato e all'erosione del potere d'acquisto - hanno ricevuto aumenti mediamente più elevati (7,1% per la Generazione Z, 4,8% per la Generazione Y contro un 3,2% per la Generazione X e 2,6% per i Baby Boomers).
La geografia retributiva: cresce il divario per il Sud
Il processo di convergenza territoriale delle retribuzioni mostra nel 2026 una dinamica non uniforme, sottolinea l’analisi. Milano e Roma registrano retribuzioni superiori al riferimento nazionale rispettivamente del 4% e del 2%, mentre il Nord-Est e il Nord-Ovest mostrano differenziali negativi più contenuti rispetto al passato (-2% e -4%). Il dato più critico riguarda il Mezzogiorno e le Isole, dove il divario si amplia fino a -11% rispetto alla media nazionale: un gap che pesa sulla capacità delle aziende presenti in queste aree di competere per le stesse competenze. In un contesto in cui la trasparenza retributiva è destinata ad essere centrale - osserva lo studio - la scelta della logica geografica da adottare diventa una decisione strategica che le organizzazioni non possono più rimandare.
L’importanza di rimanere al passo
Un'azienda italiana - conclude l’analisi - oggi non compete soltanto con le organizzazioni dello stesso territorio o settore: compete con realtà europee che offrono pacchetti economici significativamente più elevati, in particolare per le professionalità più richieste, e la prossima entrata in vigore della Direttiva europea sulla trasparenza retributiva renderà queste differenze ancora più visibili e confrontabili.
“Le aziende italiane devono oggi fare i conti con tre pilastri strategici”, osserva Marco Valerio Morelli, President Marsh People and Investments Italia. “Il primo: remunerare le competenze critiche in funzione del loro valore di mercato e della loro scarsità, non solo del livello organizzativo. Il secondo: ottimizzare il costo del lavoro usando tutte le leve disponibili - benefit, welfare, flessibilità, reputazione ed esperienze di apprendimento - perché la competitività non si costruisce solo aumentando la parte fissa della retribuzione. Il terzo: riconoscere e premiare la produttività e i risultati, con una componente variabile – anche azionaria – che leghi davvero la remunerazione alla creazione di valore. Chi saprà combinare queste tre dimensioni in una strategia di Total Reward chiaramente percepibile, sarà in grado di motivare, attrarre e trattenere le persone che servono”.
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