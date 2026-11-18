Lavoro, quali sono le figure più richieste e pagate: gli stipendi nei vari settoriEconomia
Introduzione
Dall'intelligenza artificiale alla finanza, passando per industria, marketing e grande distribuzione: quali sono le professioni che offrono gli stipendi più elevati nel 2026?
Le opportunità economiche cambiano sensibilmente a seconda delle competenze, dell'esperienza e del livello di responsabilità. Alcune posizioni dirigenziali possono superare i 150mila euro lordi annui, mentre nei comparti tecnologici anche i profili con pochi anni di attività raggiungono retribuzioni interessanti.
A fotografare il mercato del lavoro italiano sono gli Studi di retribuzione 2026 di Michael Page, che esaminano 16 ambiti professionali, individuando i ruoli maggiormente richiesti e le rispettive fasce salariali. Le cifre sono suddivise per anzianità professionale e rappresentano intervalli retributivi di riferimento, non stipendi medi nazionali.
Quello che devi sapere
Come cambiano gli stipendi in Italia
Secondo le rilevazioni Istat, le retribuzioni contrattuali sono aumentate del 3,1% nel 2025, con una crescita del 3,2% nel settore privato e del 2,7% nel pubblico. Nel primo semestre del 2026 l'incremento medio è sceso al 2,5%. Sul piano internazionale, il JP Salary Outlook dell'Osservatorio JobPricing colloca l'Italia al 23° posto su 34 Paesi Ocse considerati, con una retribuzione annua lorda media di 32.991 euro. Si tratta, tuttavia, di un valore generale che non restituisce le differenze tra singole professioni. Proprio su queste si concentra l'analisi di Michael Page.
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Tecnologia e intelligenza artificiale
L'innovazione digitale continua a sostenere la richiesta di personale specializzato, soprattutto nell'analisi dei dati, nello sviluppo di applicazioni e nella cybersecurity. Un Big Data Developer con meno di cinque anni di esperienza può percepire tra 35 e 55 mila euro lordi all'anno, mentre un Machine Learning Engineer con un'anzianità compresa tra cinque e dieci anni può arrivare a 65 mila euro. Le prospettive economiche aumentano ulteriormente nelle posizioni di vertice. Un Chief Information Security Officer, responsabile della sicurezza informatica aziendale, può superare i 100 mila euro dopo dieci anni di esperienza, con una componente variabile fino al 20%. Tra i profili maggiormente ricercati figurano anche Cyber Security Engineer, ERP Manager e IT Director.
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Finanza e controllo di gestione
Fusioni, acquisizioni, investimenti e riorganizzazioni aziendali continuano ad alimentare la domanda di competenze finanziarie. Le imprese cercano soprattutto professionisti capaci di affiancare alle conoscenze contabili strumenti digitali e capacità di interpretazione dei dati. Secondo Michael Page, un Financial Controller con cinque-dieci anni di esperienza può guadagnare tra 50 e 70 mila euro annui, superando quest'ultima soglia dopo dieci anni. I compensi crescono per i Chief Financial Officer: tra cinque e dieci anni di attività, la fascia retributiva va da 100 a 130 mila euro, con possibilità di oltrepassare i 130 mila euro per i profili più esperti. A questi importi possono aggiungersi bonus dal 10% al 25%.
Vendite e marketing
Anche le professioni commerciali offrono opportunità retributive elevate. Le aziende puntano su figure capaci di sviluppare nuovi mercati, rafforzare il posizionamento dei prodotti e adattare le strategie alle trasformazioni dei consumi. Un Commercial Director con cinque-dieci anni di esperienza può percepire tra 95 e 130 mila euro lordi annui, con incentivi variabili dal 25% al 35%. Per i Sales Manager con la stessa anzianità si parla invece di 70-80 mila euro. Nel marketing, i Brand Manager con meno di cinque anni di esperienza guadagnano indicativamente tra 40 e 50 mila euro, mentre i direttori marketing più esperti possono superare i 100 mila euro.
Industria e transizione energetica
La domanda di personale qualificato cresce anche nell'ingegneria e nella produzione industriale. Reindustrializzazione, sviluppo delle energie rinnovabili e investimenti nei settori aeronautico e della difesa favoriscono la ricerca di specialisti tecnici e responsabili operativi. Tra i profili più richiesti figurano ingegneri energetici, Project Manager, responsabili degli uffici tecnici e Plant Manager. Sul fronte economico, un Operations Director con cinque-dieci anni di esperienza può raggiungere una retribuzione compresa tra 95 e 120 mila euro, mentre un Project Director può arrivare a 110 mila euro nella stessa fascia di anzianità. Per entrambi sono previsti bonus che possono raggiungere il 20%.
Grande distribuzione e sanità
Tra le retribuzioni più alte individuate dallo studio emergono quelle delle posizioni manageriali nella grande distribuzione organizzata. Direttori commerciali, marketing, acquisti e responsabili delle categorie merceologiche possono superare i 150 mila euro annui dopo oltre dieci anni di esperienza, con componenti variabili che, a seconda del ruolo, possono arrivare al 30%. Compensi importanti caratterizzano anche il settore sanitario e farmaceutico. Un Medical Director con cinque-dieci anni di esperienza può percepire tra 100 e 120 mila euro, mentre un responsabile commerciale del settore può raggiungere lo stesso intervallo retributivo. Cresce inoltre la domanda di specialisti in ricerca, qualità e affari regolatori.
Logistica e risorse umane
La digitalizzazione sta modificando anche le competenze richieste nella gestione degli approvvigionamenti e della logistica. Automazione, analisi dei dati e sostenibilità rendono particolarmente ricercati buyer, demand planner e responsabili della supply chain. Un Supply Chain Director con cinque-dieci anni di esperienza può guadagnare tra 85 e 95 mila euro, superando quest'ultima cifra dopo dieci anni. Nelle risorse umane, invece, le aziende ricercano figure esperte di selezione, organizzazione e politiche retributive. Un Compensation & Benefits Manager con oltre dieci anni di esperienza può percepire tra 75 e 85 mila euro, mentre un direttore HR può superare i 100 mila euro.
Quanto conta la soddisfazione
Lo stipendio rimane un elemento importante nella scelta di un impiego, ma non è l'unico. Dallo studio Michael Page emergono differenze significative tra i comparti: nel digitale soltanto il 47% dei professionisti si dichiara soddisfatto della propria retribuzione, contro il 57% dell'Information Technology e il 68% degli addetti a procurement e supply chain. Sempre nel digitale, il 54% valuta la possibilità di cambiare lavoro nei 12 mesi successivi e il 64% utilizza un modello ibrido. La difficoltà nel trovare competenze specialistiche, insieme alle aspettative salariali dei candidati, rappresenta una delle principali sfide per le aziende. Per attrarre e trattenere personale qualificato diventano quindi importanti anche formazione, flessibilità e prospettive di crescita.
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