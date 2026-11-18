La domanda di personale qualificato cresce anche nell'ingegneria e nella produzione industriale. Reindustrializzazione, sviluppo delle energie rinnovabili e investimenti nei settori aeronautico e della difesa favoriscono la ricerca di specialisti tecnici e responsabili operativi. Tra i profili più richiesti figurano ingegneri energetici, Project Manager, responsabili degli uffici tecnici e Plant Manager. Sul fronte economico, un Operations Director con cinque-dieci anni di esperienza può raggiungere una retribuzione compresa tra 95 e 120 mila euro, mentre un Project Director può arrivare a 110 mila euro nella stessa fascia di anzianità. Per entrambi sono previsti bonus che possono raggiungere il 20%.