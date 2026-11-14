Stipendi trasparenti negli annunci di lavoro, il confronto tra l'Italia e i Paesi europeiEconomia
Introduzione
Conoscere lo stipendio previsto per un impiego prima ancora di presentare la candidatura sta diventando una pratica sempre più diffusa anche in Italia. A favorire questo cambiamento sono le nuove disposizioni europee sulla trasparenza retributiva, che stanno modificando le modalità di selezione del personale. In appena quattro mesi, la percentuale di annunci di lavoro italiani che riportano il compenso - o una fascia salariale - è passata dal 13,4% al 45,9%, con un incremento di 32,5 punti percentuali. È quanto emerge da un'indagine realizzata da TalentUp, piattaforma specializzata nell'analisi delle retribuzioni, su 1.194.497 offerte di impiego pubblicate nei 27 Paesi dell'Unione europea tra maggio e agosto 2026.
Quello che devi sapere
Gli stipendi negli annunci
La diffusione delle informazioni salariali nelle offerte di lavoro ha registrato un'accelerazione soprattutto dopo il 7 giugno 2026, termine previsto per il recepimento della direttiva europea sulla trasparenza retributiva. Secondo la ricerca di TalentUp, nell'intera Ue la quota di inserzioni accompagnate dall'indicazione dello stipendio è più che raddoppiata, passando dal 10,5% di maggio al 22,8% di agosto. Una crescita significativa che, tuttavia, non ha ancora modificato radicalmente le abitudini delle imprese: oltre tre offerte su quattro, pari al 77,2% del totale, continuano a non specificare la retribuzione prevista. L'Italia è tra i mercati in cui la trasformazione è stata più rapida, anche grazie alla scelta di rendere obbligatoria la pubblicazione dei compensi direttamente negli annunci.
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Le differenze in Europa
La maggiore disponibilità di informazioni economiche non procede con la stessa velocità in tutti gli Stati membri. Tra maggio e agosto 2026, la Lituania ha registrato un aumento di 69,4 punti percentuali, mentre in Svezia la crescita ha raggiunto i 45,7 punti. Andamento opposto per Francia e Romania, dove la presenza di indicazioni salariali nelle offerte è diminuita rispettivamente di 5,6 e 16,6 punti. Anche la Germania, nonostante rappresenti il principale mercato occupazionale dell'Unione, rimane tra i Paesi meno trasparenti. Quanto alla Spagna, al momento della rilevazione non risultavano ancora definite le modalità di applicazione delle nuove disposizioni. Differenze che evidenziano come l'adeguamento alla normativa europea stia seguendo percorsi differenti da uno Stato all'altro.
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Cosa prevede la normativa europea
A introdurre le nuove regole è la direttiva Ue 2023/970, approvata nel maggio 2023 per rafforzare il principio della parità retributiva tra uomini e donne e contrastare le discriminazioni salariali. La normativa riconosce ai candidati il diritto di conoscere lo stipendio iniziale o la relativa fascia economica prima del colloquio o della trattativa, vietando inoltre alle aziende di richiedere informazioni sulle retribuzioni attuali o precedenti. In Italia il provvedimento è stato recepito con il decreto legislativo n. 96 del 7 maggio 2026, entrato in vigore il 7 giugno, che stabilisce l'obbligo di indicare i compensi negli annunci e nei bandi di lavoro. Le imprese sono quindi tenute a rendere accessibili queste informazioni già nella fase di ricerca del personale, consentendo agli interessati di valutare le condizioni economiche prima di inviare il curriculum. Le disposizioni introducono inoltre nuovi obblighi di trasparenza sui criteri utilizzati per determinare gli stipendi e gli avanzamenti retributivi.
Il problema dei salari italiani
La maggiore trasparenza sulle retribuzioni si scontra tuttavia con una delle principali criticità del mercato del lavoro italiano: gli stipendi poco competitivi rispetto a quelli di altri Paesi europei, soprattutto per i lavoratori più qualificati. Secondo la Banca d'Italia, considerando i redditi corretti per il potere d'acquisto, un giovane laureato in Germania guadagna mediamente l'80% in più rispetto a un coetaneo italiano, mentre il differenziale con la Francia raggiunge il 30%. Un ritardo che emerge anche dagli ultimi dati di Eurostat, secondo cui nel 2025 la retribuzione media annua lorda equivalente a tempo pieno in Italia si è attestata a 34.213 euro, contro i 41.464 euro della media Ue, con una differenza di 7.251 euro. Il nostro Paese occupa così il tredicesimo posto tra i 27 Stati membri, alle spalle anche di Spagna, Slovenia e Malta. Una distanza che continua ad ampliarsi: nel 2022 era pari a 3.822 euro, mentre nel 2025 gli stipendi italiani sono cresciuti del 2,1%, contro il 4,3% registrato nell'Unione europea. Differenze economiche che contribuiscono a rendere più attrattive le opportunità professionali all'estero, soprattutto per i giovani con una formazione universitaria.
La ricerca di Indeed
La presenza di informazioni economiche nelle offerte di impiego non garantisce sempre una conoscenza precisa del compenso. Una ricerca di Indeed Hiring Lab, diffusa nel maggio 2026, evidenziava come in Italia soltanto il 10% degli annunci che riportavano indicazioni salariali specificasse una cifra esatta, mentre nella maggior parte dei casi veniva indicato un intervallo retributivo compreso tra un minimo e un massimo. Le fasce italiane risultavano inoltre tra le più ampie dei sette Paesi analizzati, con una differenza mediana tra gli estremi pari al 50% del valore minimo. Nella stessa rilevazione, la Germania figurava tra i mercati meno trasparenti, con appena il 12% degli annunci accompagnati da indicazioni salariali, contro il 56% registrato nel Regno Unito, Paese esterno all'Unione europea.
Il diritto di conoscere gli stipendi
Le novità introdotte dalla normativa non riguardano soltanto chi cerca un'occupazione, ma interessano anche i dipendenti già assunti. I lavoratori possono richiedere, non più di una volta all'anno, informazioni sui livelli retributivi medi dei colleghi che svolgono mansioni identiche o di pari valore, con dati suddivisi tra uomini e donne. Le imprese devono rispondere per iscritto entro due mesi, senza essere obbligate a comunicare i compensi individuali degli altri dipendenti. Il decreto introduce inoltre obblighi periodici di rendicontazione delle differenze salariali di genere per le aziende con almeno 100 dipendenti, con scadenze differenziate in base alle dimensioni. Qualora emerga, in una categoria di lavoratori, un divario medio di almeno il 5% tra uomini e donne, non giustificato da criteri oggettivi e non corretto entro sei mesi, i datori di lavoro soggetti alla rendicontazione devono avviare una valutazione congiunta delle retribuzioni con i rappresentanti del personale. L'obiettivo è individuare e correggere eventuali disparità, rendendo più trasparenti anche i meccanismi con cui vengono stabiliti gli stipendi.
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