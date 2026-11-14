La maggiore disponibilità di informazioni economiche non procede con la stessa velocità in tutti gli Stati membri. Tra maggio e agosto 2026, la Lituania ha registrato un aumento di 69,4 punti percentuali, mentre in Svezia la crescita ha raggiunto i 45,7 punti. Andamento opposto per Francia e Romania, dove la presenza di indicazioni salariali nelle offerte è diminuita rispettivamente di 5,6 e 16,6 punti. Anche la Germania, nonostante rappresenti il principale mercato occupazionale dell'Unione, rimane tra i Paesi meno trasparenti. Quanto alla Spagna, al momento della rilevazione non risultavano ancora definite le modalità di applicazione delle nuove disposizioni. Differenze che evidenziano come l'adeguamento alla normativa europea stia seguendo percorsi differenti da uno Stato all'altro.

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