A introdurre questa regola è stato il decreto-legge 159 del 2025, poi seguito e dettagliato dal decreto ministeriale 134/2026, che avevano già previsto anche una fase sperimentale, avviata lo scorso 1° aprile: per le assunzioni effettuate fino al 30 novembre la pubblicazione dell’annuncio era richiesta, ma soltanto in via facoltativa.

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