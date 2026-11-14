Bonus assunzioni agevolate, dal 1° dicembre annuncio obbligatorio su Siisl: le regoleEconomia
Introduzione
Dal 1° dicembre in poi, tutte le nuove assunzioni dovranno essere segnalate sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl), altrimenti il datore di lavoro non potrà usufruire delle agevolazioni contributive connesse. In linea generale, la disponibilità della posizione lavorativa dovrà essere segnalata prima dell’assunzione. Al più tardi, potrà essere indicata contestualmente.
Quello che devi sapere
Scatta l’obbligo di annuncio sul Siisl
A introdurre questa regola è stato il decreto-legge 159 del 2025, poi seguito e dettagliato dal decreto ministeriale 134/2026, che avevano già previsto anche una fase sperimentale, avviata lo scorso 1° aprile: per le assunzioni effettuate fino al 30 novembre la pubblicazione dell’annuncio era richiesta, ma soltanto in via facoltativa.
Ti potrebbe interessare anche: Manovra 2027, bonus e misure per imprese, lavoratori e Partite Iva
A quali contratti non si applica l’obbligo
L’Inps, con il recente messaggio n.3661, spiega che le regole si applicano solamente alle assunzioni incentivate e non invece alle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, “in quanto le trasformazioni, per loro natura, si riferiscono a rapporti di lavoro già in essere”.
Ti potrebbe interessare anche: Conciliazione vita-lavoro, parte la certificazione per aziende: sgravi fino a 50mila euro
L’ID vacancy
In sintesi, ogni posizione lavorativa sarà identificata tramite un ID vacancy, cioè da un numero composto da 18 cifre che identifica una specifica offerta di lavoro. Il codice collega in un unico percorso la posizione pubblicata, la comunicazione obbligatoria di assunzione e il beneficio richiesto. Lo stesso ID vale per più assunzioni, entro il numero di posti indicato nell’offerta.
Cosa succede se l’annuncio viene pubblicato dopo l’assunzione
Se il datore di lavoro pubblica la posizione dopo l’assunzione, il beneficio spetta solo dal mese in cui l’offerta viene pubblicata e i mesi precedenti non sono recuperabili.
I bonus per cui è prevista la pubblicazione
Ecco quali sono i bonus e le agevolazioni per cui, per il momento, è prevista la pubblicazione.
- Beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro (D.L. n. 48/2023, artt. 10 e 12, c. 10) — ESFL – EADI
- Donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà (2024-2026) (L. n. 213/2023, cc. 191-193) — ERLI
- Esoneri under 30 – legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, cc. 100-108 e 113-114) — GECO – GALT
- Donne di qualsiasi età variamente svantaggiate e over 50 disoccupati di lunga durata (L. n. 92/2012, art. 4, cc. 8-11) — TC 55
- Percettori NASpI (L. n. 92/2012, art. 2, c. 10-bis) — ASPI
- Lavoratori AdRCIGS (D.lgs. n. 148/2015, art. 24-bis) — BADR
- Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (D.L. n. 148/1993, art. 4, c. 3) — TC 86 – S4
- Lavoratori con disabilità (L. n. 68/1999, art. 13) — DI79 – DI67 – DI45
- Detenuti e internati (L. n. 193/2000, artt. 1-2) — TC 79
- Sostituzione lavoratori in congedo (D.lgs. n. 151/2001, art. 4, cc. 3-4) — TC 82 – TC 68
- Bonus donne Decreto Lavoro (01/01/2026 – 31/12/2026) (D.L. n. 62/2026, art. 1) — ED26 – EDZS
- Bonus giovani Decreto Lavoro (01/01/2026 – 31/12/2026) (D.L. n. 62/2026, art. 2) — EG26 – EGZS
- Bonus ZES Decreto Lavoro (01/01/2026 – 31/12/2026) (D.L. n. 62/2026, art. 3) — EZE1
- Incentivo assunzione donne prive di impiego madri di almeno tre figli (L. n. 199/2025, cc. 210-213) — ELM3.
Il flusso Uniemens
Per poter richiedere i bonus, i datori di lavoro devono esporre l’ID vacancy nel flusso Uniemens/PosContributiva. Le modalità di compilazione si differenziano in base agli elementi utilizzati per l’esposizione dell’agevolazione:
- per le agevolazioni esposte nell’elemento <InfoAggCausaliContrib> mediante i codici causale ED26, EDZS, EZE1, ELM3, EADI, ESFL, EG26, EGZS ed ERLI, i datori di lavoro, oltre a dovere compilare la medesima sezione secondo le indicazioni già fornite dall’Istituto per ciascuna misura, devono obbligatoriamente prevedere, in aggiunta, l’indicazione dell’id vacancy nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> di <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando opportunamente l’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con il valore “ID_VACANCY”.
- per le agevolazioni esposte mediante l’elemento <TipoContribuzione>, con i valori 55, 68, 79, 82, 86, S4, o mediante l’elemento <TipoIncentivo>, con i codici GECO, GALT, ASPI, DI79, DI67, DI45 e BADR, i datori di lavoro devono compilare, in aggiunta agli elementi previsti per la singola misura, la sezione <InfoAggCausaliContrib> con il codice causale “VPIV” di nuova istituzione avente il significato di “Verifica Presenza dell’Id Vacancy, DM MLPS 5 ottobre 2026”. In tale sezione deve essere indicato l’id vacancy nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> e valorizzato l’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con “ID_VACANCY”. L’elemento <AnnoMeseRif> deve essere compilato con il medesimo valore della competenza della denuncia e <ImportoAnnoMeseRif> deve essere valorizzato con 0 (zero).
Ti potrebbe interessare anche: Stipendi, retribuzioni lorde: Italia al 13° posto tra i Paesi Ue. Classifica