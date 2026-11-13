Salario giusto, come si calcola con l'accordo sindacati-imprese

L'accordo quadro è stato raggiunto da Cgil, Cisl e Uil insieme a 13 associazioni d'impresa: Casartigiani, Claai, Cna, Confartigianato, Legacooperative, Confcooperative, Agci, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confetra, Confservizi e Confapi. La firma ufficiale è prevista per il 14 dicembre 2026. L'intesa affronta anche i temi della salute e sicurezza sul lavoro, della formazione e della partecipazione. Alcune delle misure concordate richiederanno ulteriori passaggi negoziali e interventi legislativi.