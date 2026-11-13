Salario giusto, come si calcola con l'accordo sindacati-imprese

Salario giusto, ecco come si calcolerà secondo l'accordo tra imprese e sindacatiEconomia
Introduzione
Cgil, Cisl, Uil e 13 associazioni d'impresa hanno raggiunto un accordo quadro che punta a definire regole comuni per la contrattazione collettiva e il calcolo del "salario giusto". L'intesa, arrivata dopo quasi 18 ore di trattativa, stabilisce come individuare i contratti nazionali di riferimento, misurare la rappresentatività di sindacati e associazioni datoriali e confrontare le retribuzioni. Prevede inoltre criteri per gli adeguamenti salariali all'inflazione e misure per contrastare i cosiddetti contratti pirata. Ecco cosa cambia.
Quello che devi sapere
Che cos'è il salario giusto e come sarà stabilito
Il salario giusto non corrisponde a una cifra minima uguale per tutti i lavoratori. Il principio alla base dell'accordo è che la retribuzione debba essere individuata prendendo come riferimento i contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore. Il trattamento economico previsto da questi contratti diventerà quindi il parametro con cui confrontare gli altri accordi. L'obiettivo è impedire che vengano applicate condizioni salariali inferiori a quelle stabilite dai contratti di riferimento.
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I tre contratti di riferimento per ogni settore
Per ciascun settore saranno individuati tre contratti collettivi di riferimento: uno per le cooperative, uno per le imprese artigiane e uno per le altre aziende. A determinarli sarà la rappresentatività delle associazioni che li sottoscrivono, misurata soprattutto in base al numero di lavoratori ai quali si applicano i rispettivi contratti. Le altre organizzazioni potranno continuare a stipulare accordi, ma il trattamento previsto non dovrà essere inferiore a quello dei contratti di riferimento, a partire dalla retribuzione.
Come si calcola lo stipendio: la differenza tra TEM e TEC
Per rendere confrontabili i diversi contratti, l'accordo distingue due componenti della retribuzione. Il trattamento economico minimo (TEM) comprende i minimi tabellari, l'indennità di contingenza e l'Elemento distinto della retribuzione (EDR), quando non sono già inclusi nei minimi. Il trattamento economico complessivo (TEC) aggiunge tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, previste dal contratto nazionale per tutti i dipendenti. Comprende anche il welfare, al quale dovrà essere attribuito un valore economico.
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Il confronto tra i contratti terrà conto anche delle ore lavorate
Ogni contratto nazionale dovrà indicare la composizione e il valore del TEM e del TEC per ciascun livello di inquadramento professionale. Non basterà quindi confrontare soltanto gli importi degli stipendi. Un altro parametro essenziale sarà il numero di ore lavorabili su base annua, necessario per valutare correttamente trattamenti economici previsti da contratti differenti. Questi criteri comuni dovrebbero rendere più trasparente il confronto tra le condizioni applicate ai lavoratori dello stesso settore.
Come funzioneranno gli aumenti degli stipendi con l'inflazione
L'accordo prevede che i contratti nazionali stabiliscano tempi e modalità degli adeguamenti salariali all'inflazione, attraverso verifiche periodiche annuali oppure biennali. Ogni categoria manterrà quindi la possibilità di definire le proprie regole. In sede di rinnovo, il trattamento economico minimo varierà in funzione degli scostamenti dell'indice IPCA-NEI calcolato dall'Istat, che misura l'inflazione al netto dei beni energetici importati. L'intesa non introduce dunque un meccanismo identico di aumento per tutti i lavoratori.
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Cosa succede se il contratto nazionale scade e non viene rinnovato
Un'altra questione riguarda gli adeguamenti salariali quando il contratto collettivo è scaduto. Su questo punto l'accordo richiama quanto già previsto dalla normativa: se dopo nove mesi dalla scadenza naturale non viene raggiunta un'intesa per il rinnovo, le retribuzioni saranno adeguate in misura pari al 50% della variazione dell'indice IPCA. La disposizione si applica salvo che il contratto nazionale preveda diversamente. Si tratta di una tutela per i lavoratori che attendono il rinnovo, ma non equivale al recupero integrale dell'inflazione.
Contratti pirata: i criteri di rappresentatività
Per contrastare i contratti pirata, l'intesa stabilisce criteri comuni per misurare la rappresentatività delle associazioni d'impresa. Saranno considerati la presenza storica nelle relazioni industriali, la partecipazione a organismi europei, la presenza di strumenti strutturati di welfare nella contrattazione e, soprattutto, il numero di dipendenti coperti dai contratti sottoscritti. Anche per i sindacati saranno aggiornate le regole di misurazione, basate sugli iscritti e sui voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze aziendali.
Agevolazioni fiscali e appalti pubblici: le richieste al governo
I firmatari chiedono che l'applicazione integrale del contratto collettivo di riferimento diventi una condizione per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive. L'accordo affronta anche le difficoltà delle imprese che lavorano negli appalti pubblici, soprattutto nei servizi, quando gli aumenti salariali non sono accompagnati da un adeguamento dei corrispettivi. Le parti propongono un meccanismo obbligatorio di revisione dei prezzi e iniziative comuni nei confronti di governo, Parlamento, stazioni appaltanti e Anac. Sono richieste che necessitano di ulteriori interventi.
Chi ha raggiunto l'intesa e quali sono i prossimi passi
L'accordo quadro è stato raggiunto da Cgil, Cisl e Uil insieme a 13 associazioni d'impresa: Casartigiani, Claai, Cna, Confartigianato, Legacooperative, Confcooperative, Agci, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confetra, Confservizi e Confapi. La firma ufficiale è prevista per il 14 dicembre 2026. L'intesa affronta anche i temi della salute e sicurezza sul lavoro, della formazione e della partecipazione. Alcune delle misure concordate richiederanno ulteriori passaggi negoziali e interventi legislativi.