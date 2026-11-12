Salari e contratti nazionali, accordo tra sindacati e imprese: novità

Dopo una trattativa-fiume è arrivata l'intesa tra Cgil, Cisl, Uil e 13 associazioni datoriali, tra cui Confindustria e Confcommercio. Riguarda salari e recupero del potere d'acquisto, contenuti della contrattazione collettiva ma anche salute, sicurezza e formazione. La leader della Cisl, Fumarola: "Atto di responsabilità". Il nuovo accordo interconfederale sarà formalmente firmato il 14 dicembre ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo una lunga trattativa durata quasi diciotto ore, questa mattina è stata siglata tra Cgil, Cisl, Uil e tredici associazioni datoriali, da Confindustria a Confcommercio, dagli artigiani alle cooperative, l'ipotesi di accordo quadro sulla rappresentanza, gli assetti contrattuali, i salari e i contenuti della contrattazione collettiva. Completano l'intesa i capitoli su salute e sicurezza, su formazione e su partecipazione. Le regole vanno dai rinnovi dei contratti al recupero del potere d'acquisto dei salari fino alla misurazione e certificazione del peso delle sigle, sindacali e datoriali, per contrastare gli accordi pirata. Il nuovo accordo interconfederale, siglato da Cgil, Cisl e Uil e dalle tredici associazioni datoriali, che aggiorna le regole su contratti, salari, rappresentanza e partecipazione, sarà formalmente firmato il 14 dicembre. Lo indicano i sindacati spiegando che nei prossimi giorni partiranno differenti forme di consultazione all'interno delle organizzazioni.

Fumarola: “U n atto di responsabilità verso il Paese” "E' un accordo fondativo, nel solco delle grandi intese interconfederali che hanno segnato la storia repubblicana", dichiara la leader Cisl Daniela Fumarola. "L'hanno scritto sindacati e imprese in piena autonomia, dopo un confronto lungo e a tratti aspro fra mondi diversi. Mentre l'Italia si divide su tutto, lavoro e impresa si sono dati regole serie ed esigibili. E' un atto di responsabilità verso il Paese", aggiunge Fumarola. Approfondimento Sondaggio, salario minimo proposto da opposizione piace anche a destra

Salari: adeguamento inflazionistico con verifiche ogni 1-2 anni Il contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce, quale parte integrante del contratto vigente, l'adeguamento del Tem in ragione dell'eventuale scostamento incrementale tra i tassi consuntivati annualmente dell'indice Ipca Nei elaborato dal'Istat e i tassi previsionali considerati al momento del rinnovo del Ccnl. I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono i tempi e le modalità di tale adeguamento e prevedono, a questo fine, una verifica periodica in vigenza di contratto, con cadenza annuale o biennale. Lo stabilisce l’’Accordo quadro sulla rappresentanza, gli assetti contrattuali, i salari e i contenuti della contrattazione collettiva’ siglato oggi da sindacati e associazioni datoriali in Confindustria.

Il contratto nazionale "Il contratto nazionale resta il perno e la contrattazione decentrata arriva in territori e distretti, fino alle imprese più piccole. La partecipazione, entrata nell'ordinamento con la legge di iniziativa popolare voluta dalla Cisl, diventa regola condivisa fra le parti, dal confronto preventivo sull'intelligenza artificiale alle commissioni paritetiche" dichiara Fumarola. Approfondimento Manovra, ancora tensioni: governo convoca sindacati per il 13 novembre

La formazione "La formazione è un diritto universale, che segue la persona quando cambia azienda o mestiere. In materia di salute e sicurezza è riconosciuta la contrattazione collettiva quale strumento privilegiato per la prevenzione anche attraverso la pariteticità e la formazione, contrastando con forza ogni forma di bilateralità pirata”, sottolinea ancora Fumarola.

"Le regole del lavoro spettano alle parti sociali" "Misurare la rappresentanza, con iscritti e voti per i sindacati e lavoratori coperti dai contratti per le imprese, permette di individuare in ogni settore il contratto di riferimento, parametro del salario giusto, e di battere i contratti pirata che abbassano paghe e diritti. Si afferma un principio caro alla Cisl: le regole del lavoro spettano alle parti sociali, al riparo dai cambi di maggioranza", chiarisce la leader Cisl.

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