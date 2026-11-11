Sondaggio, Manovra: il salario minimo proposto dall’opposizione piace anche a destra
Secondo l’ultima rilevazione di Youtrend per Sky TG24, il partito della premier Giorgia Meloni è in calo nelle intenzioni di voto e il distacco tra Fdi e Pd scende a 7 punti. Per quanto riguarda la Manovra, solo il 13% degli italiani si aspetta effetti benefici sulle famiglie. Tra le misure vengono promosse quelle che riguardano il bollo e il conto per i nuovi nati, bocciati i tagli alla scuola e le spese militari. Tra le proposte dell’opposizione, il salario minimo piace al 70%
- Le intenzioni di voto e il giudizio sulle misure della Manovra sono al centro dell’ultimo sondaggio di Youtrend per Sky TG24. Da quanto è emerso, Fratelli d’Italia è in calo mentre crescono un po’ Pd e Futuro nazionale di Roberto Vannacci. Passando alla Legge di bilancio, solo il 13% si aspetta effetti benefici sulle famiglie. Promosso il bollo e il conto per i nuovi nati, bocciati i tagli alla scuola e le spese militari. Tra le proposte dell’opposizione, il salario minimo piace al 70% (anche a destra).
- Sulla gestione dell’economia, il 26% degli italiani si fida di più della maggioranza di centrodestra e il 21% dell’opposizione di centrosinistra. Ma la risposta più indicata è “nessuna delle due” (40%). Il 13% non si esprime.
- Guardando più a fondo, la fiducia sulla gestione dell'economia è molto asimmetrica fra i due schieramenti: il 75% degli elettori di centrodestra si affida alla maggioranza, mentre nel Campo Largo solo il 52% si fida dell’opposizione e il 43% non si fida di nessuno.
- Passiamo al giudizio sulla Manovra 2027: il 13% degli italiani ritiene che la manovra avrà un effetto positivo sulla situazione economica della propria famiglia, il 39% non si aspetta alcun effetto e il 28% teme un effetto negativo. Il 20% non si esprime.
- Guardando alle misure della Manovra, questo il giudizio degli intervistati. Il taglio dell’aliquota Irpef fra 50 e 55mila euro piace al 49% (contro il 32%). Il conto di risparmio Inps per i nuovi nati è apprezzato dal 56% (contro il 30%). La tassazione all’1% sugli aumenti di stipendio per gli under 30 piace al 49% (contro il 33%).
- L’adeguamento Istat all’inflazione al ribasso per le pensioni sopra i 2.500 euro lordi divide gli italiani: 36% giudizio positivo, 36% negativo, 28% non sa. Discorso simile per l’innalzamento della flat tax per le partite Iva a 100.000 euro: piace al 30%, è contro 41%. Bocciato il taglio alla scuola di circa 7mila posti fra insegnanti e personale Ata: 15% giudizio positivo, contro il 72% negativo.
- Per quanto riguarda i tagli dei posti nella scuola, questa misura non convince nemmeno il centrodestra: tra gli elettori della maggioranza danno un giudizio positivo il 32% e negativo il 57%.
- Fra le misure della Legge di bilancio per il 2027, la più apprezzata è l’esenzione dal bollo per auto fino a 80 kW e moto: 62% giudizio positivo, 25% negativo. Bocciata la targa personalizzata a pagamento: 25% giudizio positivo, contro 54%. Bocciato anche l’aumento di 1,3 miliardi per le missioni militari all’estero: piace al 21%, è contro il 60%.
- Anche sulle spese per le missioni militari gli elettori di centrodestra sono critici: 38% giudizio positivo, 47% negativo.
- Per quanto riguarda il giudizio sulle proposte dell’opposizione, il salario minimo legale di 9 euro l’ora è approvato dal 70% degli italiani, contro il 17% di contrari: è la proposta più apprezzata fra tutte quelle sottoposte nel sondaggio, comprese quelle della Manovra. La tassa sui patrimoni oltre i 5,4 milioni di euro raccoglie il 50% di giudizi positivi, contro il 25% di negativi e un 25% di indecisi. La reintroduzione di un nuovo reddito di cittadinanza è l’unica proposta con un saldo negativo (41% positivi, 45% negativi).
- Guardando al salario minimo, il consenso supera il centrosinistra: lo approva il 58% degli elettori di maggioranza, oltre al 92% del Campo Largo.
- La proposta sulla tassa sui grandi patrimoni è sostenuta dal 78% degli elettori del Campo Largo, mentre nel centrodestra prevalgono di poco i contrari (42% di giudizi positivi contro 46% negativi).
- Guardando alle intenzioni di voto per partito, emerge che Fratelli d’Italia scende al 27,4%: rispetto all’ultima rilevazione del 30 ottobre fa segnare un -0,7%. Il Partito Democratico, invece, sale al 20,3% (+0,4): il distacco fra i due partiti si riduce a 7,1 punti, rispetto agli 8,2 della rilevazione precedente. Il Movimento 5 Stelle è al 13,2% (-0,3). Futuro Nazionale sale al 7,2% (+0,2) e supera Forza Italia, che scende al 6,7% (-0,3): nella rilevazione precedente i due partiti erano appaiati.
- Troviamo poi Alleanza Verdi-Sinistra che è al 6,3% (-0,1% rispetto alla rilevazione del 30 ottobre). Dietro c’è la Lega, che sale al 5,5% (+0,5). Azione sale al 3,6% (+0,2), Italia Viva al 2,9% (+0,2).
- Sempre guardando alle intenzioni di voto, Ora è all’1,0% (-0,2). Gli altri partiti di centrodestra sono all’1,6% (-0,2), le altre liste di centrosinistra all’1,3% (-0,2). Gli altri partiti sono al 3% (+0,5).
- Passiamo alle intenzioni di voto per coalizione: il centrosinistra allargato (PD, M5S, AVS, IV e altre liste) è stabile al 44%, mentre il centrodestra (FdI, FI, Lega e altre liste) scende al 41,2%. Aggiungendo Futuro Nazionale, l’area di destra arriverebbe al 48,4%.
- L’operato del governo guidato da Giorgia Meloni è definito molto o abbastanza negativo dal 61% degli intervistati. Il giudizio è molto o abbastanza positivo per il 34%. Il giudizio, quindi, migliora leggermente rispetto al 30 ottobre: i giudizi positivi salgono dell’1%, quelli negativi scendono del 3. I “Non so” sono al 5% (+2). Il saldo negativo si riduce a 27 punti, dai 31 della rilevazione precedente.
- Sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 7 e il 9 novembre 2026 su un campione di 810 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del ±3,4% con un intervallo di confidenza del 95%.