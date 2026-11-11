Secondo l’ultima rilevazione di Youtrend per Sky TG24, il partito della premier Giorgia Meloni è in calo nelle intenzioni di voto e il distacco tra Fdi e Pd scende a 7 punti. Per quanto riguarda la Manovra, solo il 13% degli italiani si aspetta effetti benefici sulle famiglie. Tra le misure vengono promosse quelle che riguardano il bollo e il conto per i nuovi nati, bocciati i tagli alla scuola e le spese militari. Tra le proposte dell’opposizione, il salario minimo piace al 70%