Manovra, alta tensione sulle banche. Verso nuovo vertice maggioranza

L’Associazione bancaria chiede che sia rivisto il contributo a carico degli istituti bancari e mette nel mirino anche il Superbonus: diluire i rimborsi avrebbe un impatto sui bilanci delle banche. Fonti della Lega riportano lo "stupore" di Salvini ai rilievi dell'Abi. Critiche alla legge di bilancio anche dai sindacati che parlano di "misure inique"

Si va verso un nuovo vertice tra i leader della maggioranza per appianare le tensioni sulla manovra. Giorgia Meloni potrebbe riunire gli alleati già nelle prossime ore, prima di volare a Dublino per il vertice informale Ue. Sul tavolo coperture e bandiere da difendere, in una coalizione già scossa dalle turbolenze sugli aiuti all'Ucraina. E ad accendere ulteriormente il dibattito arriva l'affondo delle banche con il direttore generale dell'Abi, Marco Elio Rottigni, che davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato accusa: la manovra solleva "forti dubbi di costituzionalità". L'associazione mette in fila il peso delle ultime tre leggi di Bilancio sugli istituti, 7 miliardi soltanto nel 2027, fino a evocare una "ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato" per la stretta sui crediti del Superbonus.

Salvini "stupito da banche non esclude ulteriore contributo"

Il Mef tiene stretti i cordoni della borsa, nel segno della "prudenza" predicata da Giancarlo Giorgetti anche per uscire dalla procedura Ue per deficit eccessivo. Qualche "correttivo minimo" però dal governo arriverà. E gli spiragli per banche - e Ance - riguardano proprio i crediti edilizi. Sull'impegno chiesto agli istituti, invece, il muro resta inscalfibile, tanto che Salvini - stupito dalle proteste dei banchieri - agita lo spettro di "un ulteriore contributo". La decisione di spalmare su dieci anni i crediti del Superbonus resta un nervo scoperto per l'Abi. Si tratta di una modifica retroattiva con possibili ricadute su conti e investimenti, denuncia l'associazione guidata da Antonio Patuelli, senza escludere un ricorso alla Consulta, mandando avanti gli azionisti. Prima, però, si tenterà la via del dialogo: un bilaterale con Palazzo Chigi è auspicato già venerdì. "Che l'Abi si possa lamentare di aver perso soldi col Superbonus mi sembra un po' eccessivo", è però la replica tutt'altro che conciliante del responsabile economico di FdI, Marco Osnato.

Le proteste dei sindacati

Il clima non si distende con l'arrivo alle audizioni dell'Inps e dei sindacati, tra gli affondi della Cgil - pronta allo sciopero generale il 20 novembre - nei confronti di una manovra che non offre "alcun sostegno per il 92% di chi vive di reddito fisso", le accuse targate Cisl di "misure inique e l'accento negativo della Uil "su flat tax, pensioni e scuola". Proteste a cui si sommano i rilievi dei tecnici parlamentari: nei dossier di Camera e Senato emergono dubbi di costituzionalità sui vincoli imposti alle Regioni per le prestazioni sanitarie acquistate dai privati accreditati, oltre a richieste di chiarimenti - tra le altre - su banche e assicurazioni, previdenza e fondo nuovi nati.