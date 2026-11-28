Un gruppo di manifestanti ha intonato i cori durante il corteo contro la violenza sulla donne di Non una di meno a Roma: la scorsa estate, il marito Luigi Cavallari è deceduto dopo essere affogato nel lago di Vico. "Non una parola di meno", commenta la ministra. Dura condanna di molti esponenti del governo e del centrodestra (ma non solo). Valditara: "Disgustato". Zangrillo: "Parole che uccidono due volte"

È polemica per i cori sulla morte del marito della ministra Eugenia Roccella intonati da un gruppo di manifestanti durante il corteo di Non una di meno contro la violenza sulle donne che si è tenuto a Roma. "Roccella ce l'ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato", hanno gridato alcune partecipanti alla manifestazione, in riferimento al decesso del marito della ministra, Luigi Cavallari, affogato nel lago di Vico lo scorso giugno e ritrovato senza vita dopo lunghe ricerche. “Non una parola di meno", commenta Roccella, condividendo sui social il video pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas in cui si sentono i cori. Diversi esponenti del governo e di centrodestra (ma non solo) esprimono la loro solidarietà alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. A partire dalla premier Giorgia Meloni: "C'è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe soltanto vergognarsi".

Meloni: "Coro oltraggioso rivolto a Roccella è indegno"

Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano. Il coro oltraggioso rivolto a Eugenia Roccella e alla sua famiglia è indegno. A lei va tutta la mia solidarietà e il mio affetto. C'è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe soltanto

vergognarsi", il messagio completo pubblicato su X da Meloni.

La Russa: "Sincera e affettuosa vicinanza al ministro Roccella"

"Sincera e affettuosa vicinanza al ministro Roccella", scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa, pubblicando il filmato in cui si sentono i cori. "Avete superato ogni limite, vergognatevi", le scritte che accompagnano le immagini.

Valditara: "Disgustato, superato ogni limite"

“All'amica Eugenia Roccella va la mia più profonda solidarietà. Sono disgustato per quanto le è accaduto. Usare la morte di suo marito per ferirla è un gesto indegno. Si è superato ogni limite", dice in una nota il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Zangrillo: "Parole che uccidono due volte, un orrore"

"Ci sono parole che uccidono due volte, disprezzano il dolore, calpestano l'anima di chi soffre. Ci sono offese che negano una e una sola cosa: il dovere di conoscere per rispettare, senza cedere all'istinto animale. Nulla si può conquistare con pensieri e parole orribili”, commenta Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, che definisce i cori “un orrore vero e proprio”. E aggiunge: “È stato scritto che ciò che le donne vogliono è ciò che vogliono anche gli uomini: il rispetto. Condanno quanto accaduto ed esprimo la mia vicinanza alla ministra Roccella e alla sua famiglia".

Lollobrigida: "Cori su marito Roccella quanto di più basso si possa ascoltare"

I cori urlati al corteo sono “quanto di più basso si possa ascoltare" per il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Usare il dolore per la perdita di una persona cara come strumento di attacco politico non ha nulla a che vedere con il dissenso e con la libertà di espressione", dice, offrendo alla ministra "tutta la mia solidarietà, la mia vicinanza e un forte abbraccio".

Bernini: "Disumanità nei cori. Condanna della politica sia unanime"

Bolla i cori come disumani la ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini. "Certe frasi non possono essere cancellate, minimizzate o archiviate come una semplice provocazione. Sono parole gravissime che arrivano a trasformare la morte di un uomo e di un marito in uno slogan contro una donna", afferma in una nota. "Si può contestare, criticare le idee, manifestare dissenso. È legittimo, è democrazia. Ma usare la tragedia e la sofferenza per alimentare l'odio politico è qualcosa di profondamente diverso. Non è dissenso. È disumanità", continua, prima di chiedere una condanna "unanime" della politica.

La "profonda indignazione" di Musumeci

"Profonda indignazione" per il ministro per la Protezione Civile, Nello

Musumeci. "Non si può invocare il diritto al dissenso per giustificare simili manifestazioni di inciviltà. La libertà di esprimere le proprie idee e di

contestare l'operato di un esponente delle istituzioni non può mai

tradursi nell'oltraggio al dolore personale e familiare. Il rispetto della

dignità umana dovrebbe rappresentare un principio irrinunciabile, al di

là di ogni appartenenza e contrapposizione politica", scrive in un post su Facebook.