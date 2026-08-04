Il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, è stato individuato questa mattina nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo era disperso dallo scorso 27 giugno. La localizzazione arriva dopo oltre un mese di ricerche condotte dai Vigili del Fuoco con sonar e robot subacquei, complicate dalla scarsa visibilità dei fondali

È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari , marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella. Il cadavere è stato individuato questa mattina nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, dove l'uomo risultava disperso dallo scorso 27 giugno .

Oltre un mese di ricerche

Il ritrovamento arriva al termine di oltre un mese di ricerche. Squadre specializzate dei Vigili del Fuoco arrivate da tutta Italia si sono alternate nella perlustrazione dei fondali, servendosi di strumenti tecnologici di ultima generazione come sonar e robot subacquei. Attrezzature rese indispensabili dalla scarsissima visibilità del lago, che si azzera già a pochi metri di profondità.

A complicare le operazioni sono stati i fondali limacciosi e i depositi di alghe, che tendono a coprire ciò che si posa sul fondo. Ogni anomalia rilevata sul letto del lago è stata verificata una a una, in un lavoro meticoloso che fino a questa mattina non aveva prodotto risultati.