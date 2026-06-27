L'uomo, Luigi Cavallari, era in barca con la moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso: ricerche in corso

Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, è disperso nel lago di Vico. L'uomo, secondo quanto riferito, era in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se sia caduto oppure se si sia tuffato. Sul posto, in località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118, che lo stanno cercando. Sono in arrivo i nuclei sommozzatori dell'Arma e dei pompieri.