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Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, nel Viterbese

Cronaca

L'uomo, Luigi Cavallari, era in barca con la moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso: ricerche in corso

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Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, è disperso nel lago di Vico.  L'uomo, secondo quanto riferito, era in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se sia caduto oppure se si sia tuffato. Sul posto, in località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118, che lo stanno cercando. Sono in arrivo i nuclei sommozzatori dell'Arma e dei pompieri.

Il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, con il marito Luigi Cavallari in una foto del 2023 - ©Ansa

Chi è Luigi Cavallari

La ministra Roccella e suo marito Luigi Cavallari a marzo hanno festeggiato le nozze d'oro "L'ho incontrato a diciotto anni - aveva raccontato lei in passato - e da quel momento non ci siamo più lasciati". Luigi Cavallari è stato professore presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti -Pescara. 

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