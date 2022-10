La carriera politica

approfondimento

È entrata a 18 anni nel Movimento di liberazione della donna, diventandone poi leader. Alle elezioni politiche del 1979 si è candidata alla Camera dei Deputati per il Partito Radicale, ma non è stata eletta. Negli anni Ottanta ha però lasciato i Radicali e abbandonato per circa vent'anni la politica dedicandosi alla scrittura e pubblicazione di vari libri e saggi. È tornata in politica nel 2008, quando Silvio Berlusconi l’ha candidata - è stata eletta a Montecitorio - nelle liste del Popolo della Libertò. Nel maggio dello stesso anno è diventata sottosegretario al ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, per poi passare al ruolo di sottosegretario alla Salute. Rieletta nel 2013, sempre nelle liste del Popolo della Libertà, ha poi aderito al Nuovo Centrodestra guidato da Angelino Alfano. In disaccordo con la linea del segretario, ha lasciato il partito nel 2015 ed è passata al Gruppo misto, diventando una delle fondatrici del Movimento Identità e Azione, guidato da Gaetano Quagliariello. Ricandidata nel 2018, non è stata eletta. È tornata ora alla Camera con le ultime elezioni - 25 settembre 2022 - come deputata di FdI.