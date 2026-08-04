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La magia del cinema nei quartieri popolari di Palermo

Cronaca
Fulvio Viviano

Fulvio Viviano

Nel capoluogo siciliano l’ultima tappa della manifestazione “schermi Cinema Multipiazza” che porta la magia del grande schermo nei luoghi dove anche sognare è difficile

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Un cine furgone che fa vivere la magia del grande schermo girando per i quartieri della città. È la rassegna itinerante “Schermi Cinema Multipiazza” che per la sua tappa conclusiva ha scelto Palermo.

Dal 5 al 7 agosto il cine furgone toccherà le piazze del quartiere Zisa, dello Zen 2  e del Cep.

Il primo film, proiettato ai Cantieri Culturali alla Zisa sarà “La febbre del sabato sera” che rese celebre John Travolta. Ad introdurlo l’attore palermitano Filippo Luna. Il giorno successivo la carovana si sposterà in piazza Primo Carnera allo Zen 2 dove l’attrice Irene Maiorino protagonista della serie Tv “L’amica geniale”, verrà proiettato il fim di Baz Luhrmann “Romeo+Giulietta”.

L’ultima proiezione del cine furgone sarà al Cep, il quartiere popolare di Palermo che diede i natali a Totò Schillaci. Qui sarà proiettato il film “Cambiala tua via con un click” interpretato dall’attore americano Adam Sandler.

Ad aprire ciascuna proiezione saranno inoltre i cortometraggi documentari realizzati da gruppi di adolescenti coinvolti nei laboratori gratuiti organizzati nei tre quartieri in collaborazione con l'Associazione San Giovanni Apostolo, il Centro Tau e il Laboratorio Zen Insieme. I lavori raccontano i rispettivi territori attraverso lo sguardo dei ragazzi e rappresentano uno degli elementi centrali del progetto, che affianca alla programmazione cinematografica un percorso di partecipazione e formazione.

“Il calore e l'attenzione che circondano Schermi, anno dopo anno, ci riempiono d'orgoglio – dichiarano i direttori artistici Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino –. Questa rassegna nasce con un obiettivo preciso: accendere una luce nei quartieri, trasformando le piazze in sale cinematografiche a cielo aperto dove riscoprire la bellezza della condivisione e della cultura. Offrire tutto questo gratuitamente, portando a dialogare con il pubblico artisti di primissimo piano del cinema italiano, è la nostra scommessa vinta”.

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