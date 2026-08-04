Giovane si tuffa e non riemerge nel lago di Como, ritrovato il corpo

Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, carabinieri e 118: è stata accertata la morte del ragazzo. Il giovane si era tuffato dal pontile della località Acquaseria di San Siro, era riemerso per un attimo e poi è stato visto dagli amici andare a fondo

È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina, dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, giunti da Torino, il corpo del diciottenne che si era tuffato in acqua nel lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, carabinieri e 118: è stata accertata la morte del ragazzo. Il giovane si era tuffato dal pontile della località Acquaseria di San Siro, era riemerso per un attimo e poi è stato visto dagli amici andare a fondo. Ricevuta la segnalazione tramite 112, sono stati inviati mezzi navali del 3° Nucleo della Guardia Costiera del lago di Como e richiesto ai pompieri l'impiego di mezzi navali da Dongo (Como) e da Bellano (Lecco) e l'intervento dei sommozzatori.