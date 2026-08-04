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Chi è Mirko Bertellini, l'uomo che ha investito e ucciso Federico Venco a Somma Lombardo

Cronaca
©Ansa

L’uomo è stato arrestato per l’omicidio volontario del 36enne di Samarate che si era fermato per soccorrere la ex compagna di Bertellini. La donna e la vittima non si conoscevano ma l’assassino ha scambiato Venco per un rivale in amore e lo ha travolto con l’auto prima di aggredire anche la ex. Il 44enne ha precedenti per reati contro la persona e un precedente per stalking

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Ha investito e ucciso un uomo credendolo un rivale in amore. Mirko Bertellini, 44 anni di Ternate, in provincia di Varese, aveva dato appuntamento alla ex fidanzata. Arrivando sul posto dell’incontro, l’ha trovata in compagnia di Federico Venco, intervenuto per aiutare la ragazza in stato di agitazione. La vittima e la donna non si conoscevano ma Bertellini, scambiando Venco per un nuovo partner della ex compagna, lo ha travolto con l’auto

 

Chi è Bertellini

Mirko Bertellini, nato a Milano nel 1982, ha 44 anni e vive nel Varesotto. L’uomo, stando alle prime informazioni, aveva un’azienda edile, poi chiusa nel 2006. Successivamente aveva aperto un’altra impresa con un socio: anche questa chiusa nel 2016 a causa dei debiti. Bertellini è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Gallarate con l'accusa di omicidio volontario e oggi comparirà davanti al Gip per la convalida dell’arresto. Finora l’uomo, assistito dall'avvocata Federica Luoni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sono inoltre attesi gli esiti degli accertamenti tossicologici disposti dopo l'arresto. Il 44enne ha precedenti per reati contro la persona e un precedente per stalking nei confronti dell'ex compagna. 

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Cosa è successo

Il delitto è avvenuto a Somma Lombardo nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto lungo la strada che conduce alla frazione Maddalena, in provincia di Varese. Federico Venco, 36enne di Samarate, secondo quanto ricostruito dagli investigatori intorno alle 23 era intervenuto per aiutare la donna che aveva appuntamento con l’ex compagno Bertellini. La 39enne, da sola in piena notte, rimasta senza telefono e in stato di agitazione, ha chiesto aiuto a Venco, incontrato per caso in strada. Gli investigatori escludono che la donna conoscesse la vittima ma Venco, vedendola spaventata, si sarebbe offerto di accompagnarla. A quel punto Bertellini, vedendoli insieme, ha prima investito Venco e poi, dopo essere sceso dal veicolo, ha aggredito l'ex compagna. Nell'auto dell'indagato sono stati trovati un grosso sasso e un coltello: elementi che rafforzano l'ipotesi investigativa che l'appuntamento fosse stato organizzato per farle del male.

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