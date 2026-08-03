Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cremona, giovane ucciso a coltellate durante una rissa: indagini in corso

Cronaca
©Ansa

Vittima un 20enne romeno, almeno 3 le persone coinvolte. Indagano i Carabinieri sull'aggressione avvenuta nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un giovane romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri, titolari delle indagini, mantengono al momento il riserbo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno tre persone coinvolte.

©Ansa

Indagini sulla violenta aggressione

Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Pochissimi ancora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in via Cairoli. Sul posto i mezzi della Cremona Soccorso e i carabinieri per i rilievi.

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, Italia nella morsa nel caldo: oggi 25 bollini rossi. LIVE

live Cronaca

L'afa soffocante sull'Italia non demorde: la morsa del caldo con punte di 40 gradi non si...

Don Mazzi, oggi i funerali nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano

Cronaca

Le esequie del religioso morto all'età di 96 anni sono in programma alle 15, alla presenza anche...

Roma, esplosione nell'androne di un palazzo: ipotesi bomba carta

Cronaca

La deflagrazione ha interessato uno stabile di via Statilio Ottato, in zona Don Bosco, alla...

Incidente tra bus e camper sulla Terni-Rieti, chi erano le vittime

Cronaca

Tra i sei morti ci sono Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca (l’uomo alla guida del camper...

Crollo Messina, ancora 3 dispersi: oggi interrogatori dei 3 indagati

Cronaca

Gli indagati sono due imprenditori e un ingegnere, famigliare delle vittime. I magistrati...

Cronaca: i più letti