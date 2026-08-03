Federico Venco, chi è l'uomo investito per errore a Somma Lombardo

Il 36enne si era fermato per prestare aiuto alla ex compagna di Mirko Bertellini, arrestato poi dai carabinieri. Quest'ultimo l'ha investito perché lo aveva scambiato per un rivale in amore. La donna, 39enne, diretta in moto all'incontro con Bertellini, si sarebbe persa e sarebbe stata soccorsa casualmente da Venco, che l'avrebbe accompagnata per un tratto di strada

È morto per aver aiutato una sconosciuta Federico Venco, 36 anni di Samarate, in provincia di Varese, travolto e ucciso intorno alle 23 del 1 agosto a Somma Lombardo (Varese) lungo la strada che porta alla frazione di Maddalena, affacciata sul Ticino. Per il suo omicidio è stato arrestato Mirko Bertellini, 44 anni. Secondo quanto ricostruito, Bertellini aveva fissato un appuntamento con l'ex compagna, 39 anni. La donna, diretta all'incontro in moto, si sarebbe persa e sarebbe stata soccorsa casualmente da Venco, che l'avrebbe accompagnata per un tratto di strada. Quando Bertellini li ha visti, avendo scambiato Venco per un rivale in amore lo ha investito con la propria auto.