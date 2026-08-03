Terremoto Napoli, Procura indaga su messa in sicurezza costoni

Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati
La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni del Campi Flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi.
Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
A occuparsi degli approfondimenti documentali sono i magistrati della sezione "lavoro e colpe professionali" coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci. Per la messa in sicurezza di quei costoni sono stati stanziati fondi che però, al momento, risultano inutilizzati.
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Terremoto ai Campi Flegrei: danni, crolli e feriti lievi. LE FOTO
Alle 19.46 di venerdì 31 luglio una scossa ha riportato la paura a Pozzuoli: con magnitudo 4.7, è la più forte da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a interessare queste zone. Si segnala qualche danno, crollo e una decina di feriti lievi