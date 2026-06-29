Luigi Cavallari, chi è il marito della ministra Roccella

Ingegnere e docente universitario molto noto a Pescara, Luigi Cavallari ha legato la sua carriera all'ateneo Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara. Marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, da cui ha avuto due figli, è sempre rimasto una figura riservata. Lo scorso marzo la coppia aveva festeggiato le nozze d'oro

Ingegnere e accademico di lungo corso, figura conosciuta nell'ambiente universitario abruzzese, Luigi Cavallari è il marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ed è disperso dal pomeriggio di sabato 27 giugno nelle acque del lago di Vico , nel Viterbese, dove si trovava in barca con la moglie. Ottantaquattro anni, ha costruito la sua carriera all'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara, restando per tutta la vita lontano dai riflettori nonostante il ruolo pubblico della consorte.

Cavallari ha insegnato a lungo Tecnologia dell'architettura alla facoltà di Architettura dell'ateneo Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara, dove è diventato un punto di riferimento. Nel corso della sua attività ha ricoperto diversi incarichi di rilievo: ha diretto il dipartimento di Tecnologie dell'ambiente costruito dal 2002 al 2008 e ha presieduto il corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni tra il 2005 e il 2012.

Una vita lontana dai riflettori

Nonostante il profilo pubblico della moglie, Cavallari ha sempre tenuto la propria vita privata al riparo dall'attenzione mediatica. Non ha profili social e le sue apparizioni si sono limitate a poche occasioni di carattere istituzionale.

Il matrimonio con Eugenia Roccella

Cavallari e la ministra Roccella, 72 anni, sono sposati dal 1976. Lo scorso marzo la coppia ha celebrato le nozze d'oro, cinquant'anni di matrimonio, dai quali sono nati due figli. "L'ho incontrato quando avevo 18 anni e da quel momento non ci siamo più lasciati. È l'amore della mia vita", ha raccontato la stessa Roccella ricordando il loro primo incontro.