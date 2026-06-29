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Ricerche sul lago di Vico per Luigi Cavallari, il marito della ministra Rocella. FOTO

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Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l’uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi, condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici. Ecco le immagini delle ricerche

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