Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l’uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi, condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici. Ecco le immagini delle ricerche