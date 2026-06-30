Perché sui social non rispettiamo più nemmeno un lutto?
Le offese pubblicate sui social nei confronti della ministra Roccella riaprono una domanda che va oltre la cronaca: perché online sembrano non esistere più confini umani? “Non è un odio che si rivolge verso uno schieramento politico, ma verso chi ha il potere", dice la psicologa sociale Volpato. E il ruolo delle donne è centrale: “La visibilità femminile negli spazi pubblici e istituzionali dà fastidio. Le forme di attacco più ricorrenti sono due: l’animalizzazione e l’oggettivazione”
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