La bozza della Manovra 2027 ha riacceso la polemica tra governo Meloni e le organizzazioni sindacali delle forze di Polizia. Al centro delle contestazioni ci sono soprattutto l’assenza di risorse certe per la previdenza dedicata e le disparità di trattamento che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, continuerebbero a penalizzare la Polizia di Stato rispetto alle altre forze dell’ordine. Forza Italia ha promesso che si mobiliterà. Ma le risorse promesse ancora non sono state stanziate e il sindacato di polizia Siulp è pronto a scendere in piazza.