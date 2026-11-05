Introduzione
C'è tempo fino al 17 novembre per presentare gli emendamenti alla Manovra. Fino ad allora, i partiti studiano le proposte da avanzare. Dalla rotta tracciata dal ministero dell'Economia di Giancarlo Giorgetti, però, non ci si può allontanare: per le modifiche parlamentari la dote è di 120 milioni e per ogni ulteriore intervento rimane il nodo di come trovare le risorse.
Quello che devi sapere
Le pensioni
Tra le principali tematiche, in tema di aggiustamenti, c'è sicuramente quella delle pensioni: l'utilizzo del fondo da 850 milioni all'anno per la flessibilità in uscita è oggetto di diverse interpretazioni anche all'interno della stessa maggioranza. Per il vicepremier Matteo Salvini va potenziato e destinato alla pensione anticipata a 64 anni. Invece per FdI potrebbe aiutare chi fa lavori usuranti o è in situazioni critiche. E sul taglio all'indicizzazione degli assegni previdenziali? La Manovra prevede penalizzazioni fino a 1.300 euro all'anno per quelli più ricchi, secondo le stime più recenti. Forza Italia però si è già impegnata a ridurre il taglio.
Per approfondire:
Irpef
Nella Manovra, l'obiettivo di Forza Italia resta l'estensione dell'aliquota del 33% fino a 60mila euro di redditi. Al momento però è stata portata da 50mila a 55mila. Anche qui, è un tema di risorse: non ci sono quelle sufficienti, a quanto filtra. Servirebbero circa altri 1,2 miliardi.
Sanità
Poi c'è il capitolo della Sanità. Le Regioni ritengono i fondi insufficienti: servirebbero minimo 5,5 miliardi, ma ne sono previsti in tutto 3,4 miliardi. I governatori di centrosinistra hanno quindi chiesto di destinare al fondo per il Ssn anche gli 1,6 miliardi stanziati per la card anziani da 300 euro per gli over 75. Medici e infermieri intanto chiedono retribuzioni migliori. Mentre le imprese sanitarie protestano per le novità sul meccanismo del payback, un tema su cui la Lega apre a modifiche. Sì, perché il conto del payback per le imprese dei dispositivi medici potrebbe arrivare a 12,5 miliardi di euro nel periodo 2019-2029. Una cifra che, secondo Confindustria Dispositivi Medici, rischia di mettere a repentaglio investimenti, occupazione e capacità produttiva del settore. Per questo l’associazione chiede al governo di individuare una soluzione strutturale entro il 31 dicembre 2026 e di superare definitivamente il meccanismo.
Il nodo dei tagli alla scuola
Come emerso nei giorni scorsi, sono previsti 7.000 posti in meno nella scuola tra docenti e personale Ata. Ora però il ministro Giuseppe Valditara ha aperto al dietrofront. Ieri Valditara ha incontrato il segretario generale dello Snals-Confsal, Elvira Serafini, e il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta. Nel corso dell'incontro, il ministro dell'Istruzione ha ribadito il proprio impegno per evitare i tagli agli organici della scuola, con particolare riferimento all'organico di potenziamento.
La previdenza per la Polizia di Stato
La bozza della Manovra 2027 ha riacceso la polemica tra governo Meloni e le organizzazioni sindacali delle forze di Polizia. Al centro delle contestazioni ci sono soprattutto l’assenza di risorse certe per la previdenza dedicata e le disparità di trattamento che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, continuerebbero a penalizzare la Polizia di Stato rispetto alle altre forze dell’ordine. Forza Italia ha promesso che si mobiliterà. Ma le risorse promesse ancora non sono state stanziate e il sindacato di polizia Siulp è pronto a scendere in piazza.
Condono edilizio
Fratelli d'Italia poi ha annunciato emendamenti per riaprire i termini del condono edilizio del 2003, che in Campania ai tempi non fu recepito dalla giunta di Antonio Bassolino. La sanatoria riguarderebbe solo gli abusi realizzati entro il 31 marzo di quell'anno. La scelta finale di aderire spetterebbe sempre alla Regione.
Per approfondire:
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