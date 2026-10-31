Sui tagli agli organici nella scuola, opposizioni e sindacati partono all'attacco. Il Movimento Cinque Stelle parla di "vergogna assoluta". "Non ci si può credere. Vedere che in manovra Giorgia Meloni taglia 7mila posti agli organici della scuola pubblica, tra docenti e personale Ata, il tutto dopo averne già tagliati altri 7mila nella scorsa manovra, è agghiacciante", afferma il capogruppo M5S al Senato Luca Pirondini che aggiunge: "Significa farsi beffe ancora una volta del mondo della scuola che ieri è sceso in piazza pacificamente per chiedere più scuola pubblica". Duro è il commento anche della senatrice pentastellata Barbara Floridia: "Altro che misura transitoria come disse all'epoca Giuseppe Valditara. Anche questa volta il governo ha mentito. È uno scandalo di proporzioni enormi di fronte al quale le proteste degli studenti non solo sono legittime, sono sacrosante. Il mondo della scuola non merita questa umiliazione, la cui responsabilità è tutta sulle spalle di Meloni".

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