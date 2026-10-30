Manovra, la Carta del Docente diventa Carta dei Servizi: novità e cosa cambiaEconomia
Introduzione
Tra le misure contenute nella legge di bilancio 2027 del governo Meloni c’è anche un’evoluzione della Carta del docente. Il bonus per la formazione degli insegnanti potrebbe infatti trasformarsi in una più ampia Carta dei Servizi rivolta al benessere di tutto il personale scolastico. Secondo le anticipazioni pubblicate dal Sole 24 Ore, l'ipotesi punta a collegare lo strumento destinato all'aggiornamento professionale a un sistema di agevolazioni più ampio, che comprende già servizi assicurativi, convenzioni commerciali e sconti sui trasporti. Restano però da chiarire l'importo, le risorse disponibili e le modalità. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
La Carta del Docente
La Carta del Docente è un'iniziativa prevista dalla legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”) e rinnovata di anno in anno. Nata per sostenere la formazione e l'aggiornamento professionale degli insegnanti, la Carta prevede un contributo annuale di 500 euro (sceso a 383 euro per l’anno scolastico 2025/2026), accreditato in una piattaforma digitale, da utilizzare per attività di aggiornamento e formazione professionale, tra cui l'acquisto di libri e materiale didattico, corsi, convegni e master. Il bonus ha l’obiettivo di rafforzare le competenze del personale scolastico e di sostenere l’innovazione nella didattica.
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La nuova Carta dei servizi
La possibile riforma si inserirebbe in un percorso già avviato dal Ministero dell'Istruzione. Come riferisce Orizzonte Scuola, dal 2023 è attiva una piattaforma di welfare dedicata a diverse categorie del personale scolastico, tra cui docenti, personale Ata, educatori e dirigenti. L'eventuale integrazione della Carta del docente rappresenterebbe quindi un ampliamento di un sistema esistente, con l'obiettivo di coordinare maggiormente le opportunità di sostegno al personale della scuola, affiancando alle finalità formative ulteriori agevolazioni.
Quali servizi comprende
Il Piano Welfare scolastico comprende già diverse opportunità di agevolazione, come le convenzioni commerciali, gli sconti sui trasporti, i servizi assicurativi e altre prestazioni rivolte al personale. L'eventuale trasformazione della Carta potrebbe modificare le modalità con cui vengono erogati i benefici, ampliando il collegamento tra formazione professionale e welfare. Non è però ancora definito quali servizi verrebbero finanziati direttamente attraverso la nuova Carta e quali resterebbero disponibili tramite le convenzioni già esistenti.
L'importo del bonus
Il contributo della Carta del Docente è sceso dai 500 euro inizialmente previsti a 383 euro nel 2025. Per l'anno scolastico 2026/2027 si ipotizza un'ulteriore riduzione, con un importo che potrebbe attestarsi intorno ai 370 euro. La cifra definitiva, tuttavia, non è ancora stata ufficializzata e sarà stabilita con il decreto interministeriale previsto entro il 30 gennaio 2027. L'eventuale passaggio alla Carta dei Servizi non comporta automaticamente un aumento del contributo e la riorganizzazione potrebbe prevedere una diversa destinazione delle risorse o un'integrazione con altri strumenti di welfare.
Chi potrà beneficiarne?
Un altro aspetto da chiarire riguarda i beneficiari. La Carta del docente segue regole specifiche per il riconoscimento del contributo, che negli anni si è esteso includendo anche ai supplenti annuali, mentre il Piano Welfare coinvolge già altre categorie professionali della scuola, tra cui il personale Ata, gli educatori e i dirigenti scolastici. L'eventuale integrazione potrebbe quindi inserirsi in un sistema rivolto a una platea più ampia rispetto a quella della Carta tradizionale, ma le condizioni di accesso e i requisiti saranno chiariti dal testo definitivo.
Cosa cambia per gli insegnanti
La possibile trasformazione della Carta del docente apre la prospettiva di un sistema di welfare più ampio, in cui le opportunità di formazione potrebbero essere affiancate da ulteriori agevolazioni per il personale scolastico. Per gli insegnanti, il punto da chiarire sarà soprattutto quello relativo al contributo destinato alla formazione: se manterrà una dotazione specifica e quali possibilità di spesa saranno previste nella nuova configurazione.