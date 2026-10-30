La Carta del Docente è un'iniziativa prevista dalla legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”) e rinnovata di anno in anno. Nata per sostenere la formazione e l'aggiornamento professionale degli insegnanti, la Carta prevede un contributo annuale di 500 euro (sceso a 383 euro per l’anno scolastico 2025/2026), accreditato in una piattaforma digitale, da utilizzare per attività di aggiornamento e formazione professionale, tra cui l'acquisto di libri e materiale didattico, corsi, convegni e master. Il bonus ha l’obiettivo di rafforzare le competenze del personale scolastico e di sostenere l’innovazione nella didattica.

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