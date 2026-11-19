Natale 2026, gli italiani non rinunciano ai regali ma la spesa media scenderà a 351 euroEconomia
Introduzione
Secondo la 20esima edizione del report Holiday Shopping Survey di Accenture, il budget per i pensieri destinati ad amici, colleghi e familiari scenderà del 19% rispetto allo scorso anno. Gli italiani, in sostanza, non faranno a meno di acquistare i regali, nonostante la continua pressione finanziaria, ma tenderanno a risparmiare qualcosa in più.
Quello che devi sapere
Millennials vs Gen Z
Secondo il report, i millennials (ovvero le persone nate tra il 1981 e il 1996) prevedono di spendere fino a 388 euro per i regali, mentre la Gen Z (1997-2012) fino a 308 euro. In generale, solo il 21% degli italiani ha messo in conto un budget più elevato rispetto allo scorso anno e, tra questi, il 54% afferma che la ragione principale è l'aumento generalizzato dei prezzi.
Leggi anche: Disneyland Paris, il Magico Natale Disney arriva per la prima volta a World of Frozen
Cosa compreranno gli italiani?
La spesa si concentrerà soprattutto nelle categorie tradizionali del Natale: abbigliamento e accessori (53%), cibi e bevande (48%) e beauty e personal care (42%). Inoltre, tre italiani su 4 prevedono di iniziare gli acquisti prima di dicembre, anche sfruttando occasioni e offerte collegate al Black Friday. Ma i negozi restano la prima fonte di raccomandazioni e consigli (17%), davanti all'intelligenza artificiale (16%).
Vedi anche: Mercatini di Natale 2026, i più belli di Napoli: le date e cosa vedere
Il ruolo sempre più ampio dell’IA
Secondo il report di Accenture, il 45% degli italiani prevede di usare l'IA per trovare offerte, il 37% per confrontare più opzioni e il 31% per scoprire nuovi prodotti. Dall'indagine emerge infatti che l'intelligenza artificiale si sta affermando come uno strumento concreto per individuare offerte, orientarsi tra le alternative e ottenere più valore dalla propria spesa. L'83% degli italiani si dichiara aperto a collaborare con un agente IA per gli acquisti delle festività, mentre i consumatori si aspettano che l'IA influenzi in media il 48% della spesa nelle diverse categorie merceologiche. La fiducia verso questi strumenti cresce in modo significativo: 1 italiano su 4 dichiara di fidarsi di un agente IA personale più che di sé stesso per lo shopping natalizio. Inoltre, i consumatori si mostrano disponibili a ricorrere all'IA anche per acquisti più personali o rilevanti: il 40% la utilizzerebbe per acquistare regali per amici, il 28% per il partner e il 26% per sé stesso.
Vedi anche: Mercatini di Natale 2026, i più belli di Milano: le date e cosa vedere
Nuovi modelli di ricerca per un e-commerce più fluido
"Anche quest'anno, gli italiani non rinunceranno agli acquisti in occasione delle feste, ma cercheranno di gestire il budget con maggiore consapevolezza, confrontando opzioni e puntando su ciò che percepiscono davvero come valore", ha spiegato Andrea Ruzzi, Responsabile Consumer & Manufacturing Industries di Accenture Italia. "In questo contesto, l'IA può diventare un alleato concreto per aiutare i consumatori a orientarsi tra offerte e alternative, trovare più valore e gestire meglio il proprio budget, senza rinunciare al controllo finale della scelta. Cambiano infatti le modalità con cui i consumatori si approcciano agli acquisti: sempre più spesso il percorso di scoperta e confronto potrà iniziare in ambienti conversazionali e agentici, spingendo l'e-commerce a evolvere verso esperienze più fluide, dialogiche e integrate con questi nuovi modelli di ricerca".
Vedi anche: Mercatini di Natale 2026, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento
A Natale la spesa sale di 1.836 euro a famiglia
Intanto arriva anche l’allarme del Codacons: con l'inflazione di ottobre al 5,5% gli italiani devono prepararsi a una stangata di Natale, determinata dai forti rincari di prezzi e tariffe che stanno caratterizzando diversi comparti. Un incremento dei listini al dettaglio che mette a rischio i consumi dei prossimi mesi. In base allo studio realizzato dall'associazione, con un tasso al 5,5% la spesa totale annua di una famiglia "tipo", a parità di consumi, sale in media di +1.836 euro annui, mentre un nucleo con due figli si ritroverebbe a spendere +2.388 euro, qualora i prezzi dovessero mantenersi ai livelli attuali.
Quali sono i prezzi che salgono di più
Secondo il Codacons, l'accensione degli impianti di riscaldamento peserà in maniera consistente sulle tasche delle famiglie, considerato che sul mercato tutelato il gas rincara a ottobre del +61,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, +35,7% sul mercato libero, e il gasolio da riscaldamento segna invece un +45,6% su anno. Anche per gli acquisti alimentari la spesa si prevede in forte aumento, con i prezzi degli alimentari non lavorati che rincarano addirittura del +7,5% su anno, e sarà sensibilmente più costoso anche spostarsi: le tariffe nel settore dei trasporti registrano un incremento del +9,4% su base annua, con punte del +19,5% per i voli europei.
Leggi anche: Mercatini di Natale 2026, i più belli di Roma: le date e cosa vedere