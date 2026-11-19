"Anche quest'anno, gli italiani non rinunceranno agli acquisti in occasione delle feste, ma cercheranno di gestire il budget con maggiore consapevolezza, confrontando opzioni e puntando su ciò che percepiscono davvero come valore", ha spiegato Andrea Ruzzi, Responsabile Consumer & Manufacturing Industries di Accenture Italia. "In questo contesto, l'IA può diventare un alleato concreto per aiutare i consumatori a orientarsi tra offerte e alternative, trovare più valore e gestire meglio il proprio budget, senza rinunciare al controllo finale della scelta. Cambiano infatti le modalità con cui i consumatori si approcciano agli acquisti: sempre più spesso il percorso di scoperta e confronto potrà iniziare in ambienti conversazionali e agentici, spingendo l'e-commerce a evolvere verso esperienze più fluide, dialogiche e integrate con questi nuovi modelli di ricerca".

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