Disneyland Paris, il Magico Natale Disney arriva a World of Frozen

A pochi mesi dalla sua inaugurazione, Disney Adventure World si veste a festa e porta per la prima volta il Magico Natale Disney anche nel mondo di Frozen. Fino al 6 gennaio, gli ospiti saranno accolti da Anna, Elsa e Olaf tra spettacoli, appuntamenti musicali e offerte gastronomiche ispirate al mondo nordico. Non mancheranno i classici appuntamenti al Parco Disneyland con il tradizionale Albero di Natale alto 24 metri ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È di nuovo tempo di Natale a Disneyland Paris. E quest’anno, per la prima volta, il Magico Natale Disney si arricchisce di una novità e arriva nel cuore di World of Frozen a Disney Adventure World. Fino al 6 gennaio 2027, la nuova celebrazione si affianca alle tradizioni natalizie che ogni anno animano il Parco Disneyland. A pochi mesi dalla sua inaugurazione, il secondo Parco di Disneyland Paris Disney Adventure World, si veste a festa e porta la magia del Natale nel Regno di Arendelle. Tra decorazioni ispirate alle tradizioni scandinave e nuove celebrazioni musicali, World of Frozen accoglie gli ospiti di tutte le età in un’atmosfera suggestiva. Anna, Elsa, Olaf e Kristoff saranno pronti a festeggiare insieme a loro un Natale davvero speciale.

World of Frozen Arendelle si veste a festa. Anna ed Elsa, insieme a Olaf, accolgono gli ospiti in un’atmosfera invernale resa ancora più suggestiva da decorazioni ispirate all’artigianato e alle tradizioni nordiche. Dalle facciate colorate del villaggio ai paesaggi circostanti, ogni angolo di World of Frozen è arricchito da addobbi natalizi. All’ingresso del Regno, un albero di Natale illuminato contribuisce a creare una calda atmosfera di festa. Ai piedi della Montagna del Nord, il Natale si anima durante la giornata con appuntamenti musicali dedicati a grandi e piccini. Non mancheranno le proposte gastronomiche pensate per l’occasione: piatti caldi e ristoratori ispirati ai sapori del Nord ideali per immergersi ancora di più nell’atmosfera invernale. Per concludere la visita Arendelle Boutique offrirà una collezione esclusiva di souvenir dedicati a World of Frozen e una selezione di creazioni ispirate alla tradizione artigianale scandinava. Vedi anche A Disneyland Paris ha aperto World of Frozen, ecco com’è fatto. FOTO

Atmosfera natalizia a Disneyland Nel Parco Disneyland tornano invece le atmosfere più amate del Natale Disney. Main Street si illumina con le sue decorazioni festive e con il maestoso Albero di Natale alto 24 metri mentre la Sfavillante Parata Natalizia di Topolino porta nel Parco tutta l’allegria delle feste. Numerosi Personaggi Disney sfilano con i loro abiti natalizi a bordo di carri decorati con migliaia di luci scintillanti accompagnati da musiche festose che celebrano la magia del Natale. Gli incontri con Babbo Natale e con i Personaggi Disney arricchiscono il programma delle festività offrendo agli ospiti l’occasione di vivere momenti speciali e portare a casa ricordi indimenticabili.

Notte di Capodanno E i festeggiamenti non mancheranno neanche la notte dell’ultimo dell’anno. Entrambi i Parchi la sera del 31 dicembre celebreranno l’arrivo del nuovo anno con una speciale serata di capodanno tra feste con i personaggi Disney e spettacoli serali. A Disney Adventure World, i festeggiamenti coinvolgeranno tutti i mondi del Parco e culmineranno in uno spettacolo di droni e fuochi d’artificio sopra World of Frozen, ispirato al film Frozen della Walt Disney Animation Studios e agli altri mondi del Parco. Al Parco Disneyland, invece, i personaggi Disney accompagneranno gli ospiti durante le feste con i dj in attesa dello spettacolo pirotecnico di mezzanotte che illuminerà il cielo sopra il Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Approfondimento La puntata di Yes Weekend a Disneyland Paris