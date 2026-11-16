Disneyland Paris, il Magico Natale Disney arriva a World of Frozen

A pochi mesi dalla sua inaugurazione, Disney Adventure World si veste a festa e porta per la prima volta il Magico Natale Disney anche nel mondo di Frozen. Fino al 6 gennaio, gli ospiti saranno accolti da Anna, Elsa e Olaf tra spettacoli, appuntamenti musicali e offerte gastronomiche ispirate al mondo nordico. Non mancheranno i classici appuntamenti al Parco Disneyland con il tradizionale Albero di Natale alto 24 metri
È di nuovo tempo di Natale a Disneyland Paris. E quest’anno, per la prima volta, il Magico Natale Disney si arricchisce di una novità e arriva nel cuore di World of Frozen a Disney Adventure World. Fino al 6 gennaio 2027, la nuova celebrazione si affianca alle tradizioni natalizie che ogni anno animano il Parco Disneyland. A pochi mesi dalla sua inaugurazione, il secondo Parco di Disneyland Paris Disney Adventure World, si veste a festa e porta la magia del Natale nel Regno di Arendelle. Tra decorazioni ispirate alle tradizioni scandinave e nuove celebrazioni musicali, World of Frozen accoglie gli ospiti di tutte le età in un’atmosfera suggestiva. Anna, Elsa, Olaf e Kristoff saranno pronti a festeggiare insieme a loro un Natale davvero speciale.
World of Frozen
Arendelle si veste a festa. Anna ed Elsa, insieme a Olaf, accolgono gli ospiti in un’atmosfera invernale resa ancora più suggestiva da decorazioni ispirate all’artigianato e alle tradizioni nordiche. Dalle facciate colorate del villaggio ai paesaggi circostanti, ogni angolo di World of Frozen è arricchito da addobbi natalizi. All’ingresso del Regno, un albero di Natale illuminato contribuisce a creare una calda atmosfera di festa. Ai piedi della Montagna del Nord, il Natale si anima durante la giornata con appuntamenti musicali dedicati a grandi e piccini. Non mancheranno le proposte gastronomiche pensate per l’occasione: piatti caldi e ristoratori ispirati ai sapori del Nord ideali per immergersi ancora di più nell’atmosfera invernale. Per concludere la visita Arendelle Boutique offrirà una collezione esclusiva di souvenir dedicati a World of Frozen e una selezione di creazioni ispirate alla tradizione artigianale scandinava.
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Atmosfera natalizia a Disneyland
Nel Parco Disneyland tornano invece le atmosfere più amate del Natale Disney. Main Street si illumina con le sue decorazioni festive e con il maestoso Albero di Natale alto 24 metri mentre la Sfavillante Parata Natalizia di Topolino porta nel Parco tutta l’allegria delle feste. Numerosi Personaggi Disney sfilano con i loro abiti natalizi a bordo di carri decorati con migliaia di luci scintillanti accompagnati da musiche festose che celebrano la magia del Natale. Gli incontri con Babbo Natale e con i Personaggi Disney arricchiscono il programma delle festività offrendo agli ospiti l’occasione di vivere momenti speciali e portare a casa ricordi indimenticabili.
Notte di Capodanno
E i festeggiamenti non mancheranno neanche la notte dell’ultimo dell’anno. Entrambi i Parchi la sera del 31 dicembre celebreranno l’arrivo del nuovo anno con una speciale serata di capodanno tra feste con i personaggi Disney e spettacoli serali. A Disney Adventure World, i festeggiamenti coinvolgeranno tutti i mondi del Parco e culmineranno in uno spettacolo di droni e fuochi d’artificio sopra World of Frozen, ispirato al film Frozen della Walt Disney Animation Studios e agli altri mondi del Parco. Al Parco Disneyland, invece, i personaggi Disney accompagneranno gli ospiti durante le feste con i dj in attesa dello spettacolo pirotecnico di mezzanotte che illuminerà il cielo sopra il Castello della Bella Addormentata nel Bosco.
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Info utili
La durata ideale del soggiorno dipende dall’esperienza che si desidera vivere: per una prima visita almeno due giorni rappresentano la soluzione più indicata per godersi appieno Disneyland Paris soprattutto durante la stagione natalizia. I Parchi sono facilmente raggiungibili dal centro di Parigi: distano circa 40 minuti dalla stazione di Châtelet nel cuore della capitale grazie alla linea RER A. In alternativa, il servizio navetta a pagamento Disneyland Paris Express offre collegamenti di andata e ritorno in giornata da cinque comode località del centro di Parigi. Anche chi sceglie di raggiungere Disneyland Paris in auto può usufruire di un parcheggio dedicato. Tutto l’intrattenimento de Il Magico Natale Disney al Parco Disneyland e a World of Frozen, a Disney Adventure World, compreso il programma speciale della serata del 31 dicembre sono inclusi nel prezzo del biglietto d’ingresso senza costi aggiuntivi. Lo stesso vale per la maggior parte degli spettacoli, delle parate e degli show serali proposti nei due Parchi Disney.