Mercatini di Natale 2026, i più belli di Napoli: le date e cosa vedere

Introduzione
A Napoli il Natale non è una semplice ricorrenza ma una vera e propria esperienza immersiva che unisce la secolare tradizione presepiale con mercatini ricchi di luci, eventi e specialità culinarie. La città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove storia, folklore e cucina si fondono in un mix suggestivo che attraversa i diversi quartieri della città. Dalla celebre strada degli artigiani dei presepi, dove le botteghe espongono statuine classiche e caricature contemporanee, al mercatino ferroviario del Museo di Pietrarsa a Portici.
Quello che devi sapere
Via San Gregorio Armeno: Il cuore del Natale
Non si tratta di un semplice mercatino temporaneo ma della celeberrima "Via dei Presepi" nel centro storico della città. Le botteghe artigiane lavorano tutto l'anno, ma la Fiera ufficiale di Natale prende il via già dal 1° novembre e prosegue senza sosta fino a inizio gennaio. Lungo lo storico vicolo che collega Spaccanapoli e Via dei Tribunali, le botteghe dei maestri presepiai e le tradizionali casette in legno espongono pastori in terracotta, scenografie in sughero e statuine satiriche dedicate ai personaggi dell'anno. Ogni anno, infatti, i maestri pastorai affiancano ai personaggi tradizionali caricature e statuine di volti noti dello sport, dello spettacolo e dell'attualità, tra cui spiccano per il 2026 il campione di Formula 1 Kimi Antonelli e il tennista Jannik Sinner. La maggior parte delle botteghe osserva orario continuato dalle 9:30 alle 19 circa, con aperture prolungate nei fine settimana e nei giorni a ridosso del Natale.
Il Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Situato tra Napoli e Portici, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita il mercatino più grande e suggestivo dell'area urbana. L'ottava edizione de "Le Avventure del Treno di Natale" si terrà dal 28 novembre al 6 gennaio 2027. Decine di casette in legno piene di artigianato locale e addobbi sono circondate da locomotive storiche e padiglioni dell'Ottocento affacciati direttamente sul Golfo di Napoli. L'edizione 2026–2027 ruota attorno al tema "Il Grande Mistero del Treno di Natale" (noto anche come "Le Avventure del Treno di Natale"): i visitatori affrontano prove e giochi lungo cinque binari tematici fino alla Stazione Finale con la renna Cioccorenna. Il programma include la Christmas Parade ripetuta più volte al giorno, il Christmas Cinema, artisti di strada e la baby dance XmasBeat.
Novità 2026: i Mercatini a Porta Capuana
I Mercatini di Natale a Porta Capuana si tengono dal 1° al 31 dicembre in Piazza San Francesco a Capuana a Napoli. Si tratta di una novità promossa dal Comune di Napoli per valorizzare l'area storica attraverso casette in legno, artigianato e attività dedicate alle festività. L'iniziativa nasce da un avviso pubblico dell'Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive rivolto ad associazioni, hobbisti ed espositori non professionisti. Oltre alle bancarelle con creazioni fatte a mano e prodotti tipici, il programma prevede appuntamenti di animazione per rendere viva la piazza durante tutto il mese delle feste. La piazza si trova a pochi minuti a piedi dalla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi e dal centro storico, rendendo facile abbinare la visita a una passeggiata verso San Gregorio Armeno.
Mercatini del Vomero
Se si cerca un'atmosfera più residenziale ideale per lo shopping, il quartiere collinare del Vomero si accende con le sue storiche bancarelle. L'appuntamento all'aperto lungo via Luca Giordano e le aree limitrofe è confermato dal 12 dicembre al 24 dicembre. Stand dedicati a regali artigianali, prodotti hobbistici, dolciumi e souvenir natalizi, perfetti per una passeggiata tra le eleganti strade dello shopping vomereccio. Parco Mascagna e Via Kauffmann rappresentano il polo espositivo più ampio del quartiere con decine di bancarelle dedicate a decorazioni natalizie, piante festive, candele e prodotti artigianali. Piazza degli Artisti accoglie invece 25 stand focalizzati sull'artigianato locale e sulle creazioni fatte a mano. Il modo più comodo per raggiungere la zona evitando il traffico è utilizzare la Linea 1 della metropolitana (fermate Vanvitelli o Medaglie d'Oro) oppure le funicolari (Centrale, Chiaia o Montesanto).