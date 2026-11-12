Mercatini di Natale 2026, i più belli di Napoli: le date e cosa vedere

Non si tratta di un semplice mercatino temporaneo ma della celeberrima "Via dei Presepi" nel centro storico della città. Le botteghe artigiane lavorano tutto l'anno, ma la Fiera ufficiale di Natale prende il via già dal 1° novembre e prosegue senza sosta fino a inizio gennaio. Lungo lo storico vicolo che collega Spaccanapoli e Via dei Tribunali, le botteghe dei maestri presepiai e le tradizionali casette in legno espongono pastori in terracotta, scenografie in sughero e statuine satiriche dedicate ai personaggi dell'anno. Ogni anno, infatti, i maestri pastorai affiancano ai personaggi tradizionali caricature e statuine di volti noti dello sport, dello spettacolo e dell'attualità, tra cui spiccano per il 2026 il campione di Formula 1 Kimi Antonelli e il tennista Jannik Sinner. La maggior parte delle botteghe osserva orario continuato dalle 9:30 alle 19 circa, con aperture prolungate nei fine settimana e nei giorni a ridosso del Natale.