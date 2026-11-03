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Mercatini di Natale 2026, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento

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Il più suggestivo è a Candelara, nelle Marche, mente Il più antico si trova a Bolzano, in Alto Adige. Sono decine, lungo tutta la Penisola, i mercatini natalizi che dalla fine di novembre ai primi giorni di gennaio animano le strade e le piazze di borghi e città italiane. Dalla Valle d'Aosta alla Campania, i comuni si riempiono di luci e bancarella con tante idee regalo e una moltitudine di prodotti enogastronomici

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