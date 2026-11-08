Mercatini di Natale 2026, i più belli di Roma: le date e cosa vedere

Introduzione
A Roma, la magia delle feste torna a riempire le piazze storiche e i parchi con i tradizionali mercatini di Natale, distribuiti principalmente tra il 1° dicembre e il 6 gennaio 2027. Dallo storico fulcro di Piazza Navona fino ai villaggi a tema fuori dal centro storico, la Capitale offre tantissime opzioni per respirare l'atmosfera natalizia, tra artigianato, dolci tipici e spettacolari installazioni di luci.
Quello che devi sapere
Piazza Navona
Piazza Navona è il simbolo indiscusso del Natale romano. Dal 1° dicembre al 6 gennaio 2027, una delle più celebri piazze capitoline ospiterà le caratteristiche casette in legno con espositori di artigianato locale, decorazioni natalizie, addobbi per l'albero e statuine per il presepe. Il momento culminante della festa sarà la mattina del 6 gennaio quando, come da tradizione, la Befana "scenderà" nella piazza accompagnata dai Vigili del Fuoco e dalla loro Banda Musicale per distribuire dolci e caramelle ai bambini presenti. La storia del Natale a Piazza Navona affonda le sue radici in una tradizione secolare che unisce la magnificenza del Barocco romano alla cultura popolare, trasformando l'antico Stadio di Domiziano nel cuore pulsante delle festività natalizie della Capitale.
EUR Christmas Rome
Situato nei pressi del Laghetto dell'EUR, EUR Christmas Rome aprirà a partire dal 27 novembre e ospiterà oltre 100 espositori in casette di legno, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e una ricca programmazione di spettacoli luminosi. Vera protagonista del panorama invernale dell'EUR, una maestosa ruota di circa 50 metri situata nei pressi di viale Oceania che offre una vista mozzafiato sul laghetto illuminato e sulle architetture razionaliste del quartiere. L'accensione ufficiale delle luci avviene tradizionalmente l'8 dicembre. Il percorso del villaggio è costellato di stand gastronomici che offrono specialità sia romane che internazionali: dai classici dello street food invernale come i churros caldi e il Kürtőskalács (il dolce a camino ungherese) alle cioccolate calde e vin brulé.
Christmas World a Villa Borghese
Dal 28 novembre al 10 gennaio 2027 Christmas World torna a Villa Borghese con un percorso narrativo che accompagna i visitatori dentro le atmosfere del Natale. Ideato e prodotto da Lux Entertainment, il villaggio apre le porte con una nuova edizione pensata per sorprendere e coinvolgere adulti e bambini. Allestito nello scenario di viale del Galoppatoio, è un immenso parco a tema di circa 50.000 metri quadrati che riproduce le atmosfere natalizie delle principali città del mondo. Sulla grande pista di ghiaccio si pattina sulle note delle più amate canzoni di Natale, mentre Ice Bumper e Ice Slide promettono sfide avvincenti e discese mozzafiato. Accanto a queste, giostre, ottovolante, mongolfiere e minicar compongono un’offerta pensata per tutte le età. Oltre 300 artisti e performer animeranno il villaggio con musical inediti e parade quotidiane lungo i viali del parco. Tra gli appuntamenti principali c’è il Grande Spettacolo di Natale, una produzione che unisce musica, danza e performance artistiche e che vedrà protagonisti oltre 100 performer.
Christmas Garden all'Orto botanico
Dal 19 novembre al 10 gennaio 2027, tutti i giorni dalle 17 alle 23, l’Orto Botanico ospiterà Christmas Garden, un’esperienza audiovisiva en plein air che unisce natura, light art e musica. Dopo aver conquistato oltre 10 milioni di visitatori in tutta Europa, l’evento arriva per la prima volta nella Capitale, pronto a incantare il pubblico italiano con un percorso, di circa 2 chilometri tra installazioni luminose artistiche, paesaggi sonori e scenari naturali. Protagonista dell’esperienza è la natura che nelle ore serali si trasforma, grazie a installazioni luminose e musiche, capaci di dialogare con l’ambiente circostante.
Natale a Cinecittà World
Il Natale a Cinecittà World si tiene dal 7 novembre al 6 gennaio 2027. Durante questo periodo di festa, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma si trasforma in un enorme set natalizio con attrazioni a tema, mercatini e spettacoli dal vivo. L'intera area d'ingresso viene trasformata nella Christmas Street, che ricrea una New York addobbata a festa ispirata agli anni '20 e '30. Tra le novità lo show di benvenuto Welcome, It's Christmas! alle ore 11 sulla Main Street, il musical Il posto delle cose perdute e l'animazione nel Wild West Elf Express – Lettere dal West.
Ethica Christmas Village – Natale Altromercato
La Città dell'Altra Economia (nel cuore del quartiere Testaccio, in Largo Dino Frisullo) ospita un grande evento intitolato Ethica Christmas Village – Natale Altromercato. Il villaggio ha aperto le porte ieri, sabato 7 novembre, e resterà attivo fino al 10 gennaio 2027. A caratterizzarlo uno spazio espositivo di oltre 1.000 metri quadri interamente dedicato al commercio equo e solidale, all'economia sociale e circolare, perfetto per trovare regali ecologici, prodotti bio e oggetti fatti a mano. All'interno del villaggio è allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio. L'accesso è gratuito dal lunedì al venerdi con orario 12-20 e il weekend dalle 10 alle 20.
Giftland – La Città dei Doni
Il più grande mercato natalizio al coperto di Roma è ospitato negli spazi industriali dell'Ex Deposito ATAC, presso il San Paolo District. Curato dal team del Vintage Market, trasforma 6.000 metri quadrati in un hub di Babbo Natale alternativo. Aperto per 7 giornate concentrate nei primi tre weekend di dicembre (2, 3, 8, 9, 10, 16 e 17) vi si trova artigianato locale d'avanguardia, artisti e illustratori, abbigliamento vintage, vinili, libri, piante e ghirlande insolite.
Mercatino giapponese – Christmas Edition
Chi dice che a Natale si debbano comprare solo presepi e torroni? Per gli amanti della cultura asiatica, l'appuntamento natalizio del Mercatino Giapponese è un'istituzione insolita e imperdibile che quest'anno si svolgerà nel weekend del 14-15 novembre presso l'Ippodromo Capannelle. Idee regalo uniche come kokeshi artigianali, kimono vintage, ceramiche d'importazione, manga, gadget introvabili e una intera area di street food giapponese dove deliziarsi tra takoyaki e dorayaki.
Ficus al Massimo - Xmas Edition 2026
Un connubio perfetto tra cultura, archeologia e artigianato d'élite. Ficus al Massimo - Xmas Edition si sviluppa in una location suggestiva nel cuore della Roma antica, a due passi dal Circo Massimo, all'interno del Museo del Garum. Designer emergenti, gioielli fatti a mano con materiali di riciclo, candele artigianali dalle fragranze insolite e prelibatezze gourmet del territorio. Oltre 2.000 idee regalo tra artigianato d'autore, moda sostenibile, gioielli, illustrazioni, vintage selezionato e addobbi natalizi in un percorso espositivo che si snoda su due piani e una corte esterna, al civico 87 di via dei Cerchi.