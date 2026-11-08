Mercatini di Natale 2026, i più belli di Roma: le date e cosa vedere

Dal 28 novembre al 10 gennaio 2027 Christmas World torna a Villa Borghese con un percorso narrativo che accompagna i visitatori dentro le atmosfere del Natale. Ideato e prodotto da Lux Entertainment, il villaggio apre le porte con una nuova edizione pensata per sorprendere e coinvolgere adulti e bambini. Allestito nello scenario di viale del Galoppatoio, è un immenso parco a tema di circa 50.000 metri quadrati che riproduce le atmosfere natalizie delle principali città del mondo. Sulla grande pista di ghiaccio si pattina sulle note delle più amate canzoni di Natale, mentre Ice Bumper e Ice Slide promettono sfide avvincenti e discese mozzafiato. Accanto a queste, giostre, ottovolante, mongolfiere e minicar compongono un’offerta pensata per tutte le età. Oltre 300 artisti e performer animeranno il villaggio con musical inediti e parade quotidiane lungo i viali del parco. Tra gli appuntamenti principali c’è il Grande Spettacolo di Natale, una produzione che unisce musica, danza e performance artistiche e che vedrà protagonisti oltre 100 performer.