Introduzione

Il periodo tra novembre e inizio dicembre dà il via alla lunga stagione dedicata alle celebrazioni natalizie. Tra le attrazioni più celebri e legate alle tradizioni di questo periodo ci sono i mercatini di Natale: proprio a questi è stata dedicata l'indagine flash “Gli italiani e i mercatini di Natale”, realizzata da Confturismo Confcom e Swg, secondo cui questi si confermano una delle attrazioni più amate delle festività e un'importante occasione di viaggio, capace di generare ricadute positive per l'intero territorio.