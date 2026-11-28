Mercatini di Natale, sette italiani su dieci ne vogliono visitare uno: le mete preferiteLifestyle
Introduzione
Il periodo tra novembre e inizio dicembre dà il via alla lunga stagione dedicata alle celebrazioni natalizie. Tra le attrazioni più celebri e legate alle tradizioni di questo periodo ci sono i mercatini di Natale: proprio a questi è stata dedicata l'indagine flash “Gli italiani e i mercatini di Natale”, realizzata da Confturismo Confcom e Swg, secondo cui questi si confermano una delle attrazioni più amate delle festività e un'importante occasione di viaggio, capace di generare ricadute positive per l'intero territorio.
Quello che devi sapere
Quanti italiani visitano i mercatini
Secondo l’indagine il 68% degli italiani risulta essere interessato a visitare un mercatino di Natale tra la fine di questo mese e dicembre. Inoltre, anche se le destinazioni italiane restano le più gettonate, a crescere è il richiamo delle mete all’estero: tra chi programma una visita, infatti, il 49% prenderebbe in considerazione anche un mercatino all'estero, da solo (14%) o insieme a una destinazione italiana (35%).
Leggi anche: Luci di Natale 2026, le più belle luminarie d'Italia: dove vederle
Perché si va ai mercatini
Prima di analizzare quali sono le mete preferite, è utile anche sapere che per quasi quattro italiani su cinque i mercatini di Natale rappresentano un'occasione per immergersi nell'atmosfera delle feste. Il 27% degli intervistati li considera infatti soprattutto un modo per staccare dalla quotidianità e concedersi un momento di svago, mentre per il 24% sono l'occasione per una gita fuori porta o una breve vacanza.
Per approfondire: Mercatini di Natale, i più belli in Europa da visitare nel 2026: le date
Le ragioni delle visite ai mercatini
Inoltre il 20% degli italiani associa i mercatini di Natale a un momento di convivialità da condividere con amici e familiari. Non mancano poi il desiderio di sostenere artigiani e piccoli produttori locali (17%) e quello di assaggiare specialità gastronomiche e prodotti tipici (16%). E soprattutto i mercatini non risultano essere soltanto una meta per lo shopping natalizio, ma anche un'opportunità per conoscere e vivere i luoghi che li ospitano.
Leggi anche: Mercatini di Natale 2026, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento
I mercatini e il turismo a Natale
Il 74% degli intervistati vorrebbe approfittare della visita a un mercatino di Natale per scoprire la città in cui è ospitato, visitando musei e siti storico-culturali; il 71% degli italiani si dice inoltre interessato a mangiare e bere nei locali tipici. E se il 64% pensa di acquistare prodotti per sé e per la propria famiglia, il 61% approfitterebbe dell'occasione per comprare i regali di Natale.
Vedi anche: Ponte dell'8 dicembre, dove andare per una vacanza last minute
Le mete preferite all’estero
Per quanto riguarda la classifica delle mete preferite, come detto l’estero risulta essere in crescita tra le preferenze degli italiani: la destinazione più ambita risulta essere Vienna (13%, in foto), seguita da Innsbruck e Salisburgo (entrambe al 7%). Completano la top five Praga (6%) e Monaco di Baviera (5%): una classifica che conferma il forte richiamo dei mercatini austriaci.
Le mete preferite in Italia
Infine, le mete preferite in Italia: nel nostro Paese in testa c’è Napoli, con il mercatino di San Gregorio Armeno indicato dal 15% degli interessati. Seguono Bolzano (11%) e Roma (10%), che conquista il terzo posto, davanti a Trento e Merano, entrambe all'8%. Nel complesso, i mercatini del Trentino-Alto Adige sono il grande polo di attrazione per un italiano ogni tre.
Al via il mercatino di Bolzano
E proprio nei giorni scorsi è stato inaugurato il mercatino di Natale di Bolzano, che quest'anno è arrivato alla sua 35esima edizione. In piazza Walther è avvenuta l'accensione delle 1.300 luci del grande Albero dei Desideri, un abete alto 20 metri. Sono circa 120 le casette di legno distribuite tra piazza Walther e viale della Stazione, con proposte di artigianato artistico, decorazioni natalizie, oggetti in legno, ceramiche, vetro soffiato e prodotti della tradizione altoatesina.
Il Natale e la solidarietà
Al mercatino c’è spazio anche per la solidarietà, con il progetto “Bolzano Mondo Comune”: intende affiancare alla dimensione commerciale e turistica dell’evento un'attenzione alla cooperazione internazionale. Il maestoso abete racconta invece il progetto "Il Mondo che Vorrei", nato nei laboratori di ceramico-terapia offerti gratuitamente dalla Fondazione Lene Thun negli ospedali italiani, dove la modellazione dell'argilla regala ai piccoli pazienti uno spazio di espressione e condivisione. A decorarne i rami sono tantissime stelle e sfere su cui sono state riprodotte le opere originali modellate dai bambini e dai ragazzi in cura nel reparto di Pediatria e nel Day Hospital di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale San Maurizio di Bolzano.
Leggi anche: Villaggi di Babbo Natale, i più belli d'Italia da visitare con i bambini