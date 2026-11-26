Introduzione
A dare quel tocco di magia in più che caratterizza il periodo di Natale, spesso e volentieri, contribuiscono le luci. In diverse città del nostro Paese sono diventate una tradizione oltre che vere e proprie attrazioni turistiche. E possono essere l'ideale, per grandi e piccini, per assaporare da vicino le atmosfere di questi giorni. Ecco dove vederle in giro per l'Italia.
Quello che devi sapere
Piemonte - Luci d'artista a Torino
Luci d’Artista nasce nel 1998 per volontà della Città di Torino "con la convinzione che l’arte debba contribuire al bene comune e abitare le vie, le piazze e i palazzi". Si tratta di un percorso espositivo d’arte contemporanea inedito per le vie della città a cui negli anni hanno contribuito alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali realizzando interventi entrati nell’immaginario collettivo. La 29esima edizione comprende 31 installazioni luminose, tra opere storiche e nuove creazioni, distribuite in piazze, strade e luoghi simbolo della città.
INFO: LUCI D'ARTISTA A TORINO
Alto Adige - Lumagica
Fino al 10 gennaio 2027 Merano ospita la rassegna LUMAGICA, un affascinante percorso di luci che rende i Giardini di Castel Trauttmansdorff un luogo quasi magico incantato. La terza edizione è all'insegna del tema del "Viaggio nel tempo", un’avventura correlata alla vita dell’imperatrice Sissi. Ad accogliere i curiosi un percorso ad anello di circa 1,3 Km tra installazioni luminose, giochi di luce interattivi e spettacoli audiovisivi.
INFO - LUMAGICA
Valle d'Aosta - Luci di Natale al Forte di Bard
Il Natale regala emozioni uniche anche presso il Forte di Bard con la quinta edizione della rassegna "Luci di Natale al Forte". Lo spettacolo di suoni e luci nella Piazza d’Armi della fortezza è visitabile fino al 31 dicembre 2026. "Ogni sera un’atmosfera scintillante e surreale celebrerà le feste con gli effetti speciali del video mapping che verranno proiettati sulle facciate in un nuovo allestimento ispirato quest’anno alla fiaba di Alice nel paese delle meraviglie", si legge nel sito dell'evento. Lo show, appunto, ha il titolo "Alice in ChristmasLand" e rivisiterà la fiaba in versione natalizia.
Lombardia - Gli eventi tra Milano e Como
Fino al 6 gennaio il centro di Milano ospita diverse installazioni legate alle illuminazioni natalizie. Si va dal Duomo, a via Mercanti e via Grossi, passando per piazza Cordusio. A vestirsi a festa saranno anche le vie Monte Napoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso, Bagutta, San Pietro all’Orto e corso Matteotti. Qui le installazioni luminose resteranno accese tutti i giorni nella fascia pomeridiana e serale, dalle 15.30 alle 23. Fino alla Befana anche Como vive l'atmosfera natalizia con la "Città dei Balocchi", nell’ambito delle iniziative di "Como che Incanto" (INFO).
Veneto - Le luci di Natale a Venezia
Atmosfera unica quella che propone Venezia insieme alla sua terraferma. Si potranno ammirare luci per calli, piazze e strade, ma anche alberi addobbati, mercatini, piste di pattinaggio, musica e appuntamenti. Dal centro storico a Mestre, passando per le isole e i quartieri, la città accoglie i curiosi fino all’arrivo del nuovo anno. In particolare da segnalare “Venezia, dove il Natale diventa magia”, il programma promosso nell’ambito della rassegna “Le Città in Festa”. L'evento prevede l’accensione delle luminarie natalizie, realizzate con tecnologia LED a basso consumo, ma anche l'addobbo degli alberi e gli allestimenti nelle principali piazze cittadine. (COSA SAPERE)
Emilia Romagna - Le luci di Bologna
Bologna in questi giorni cambia volto per trasformare il rosso dei mattoni e il profilo medievale del centro storico in una scenografia luminosa a cielo aperto. Succede grazie alle tradizionali luminarie di via Rizzoli e via Ugo Bassi e con l'accensione della Torre degli Asinelli. Il centro storico, poi, accoglie due speciali installazioni luminose dedicate alla musica e all'arte, nell'ambito di Festivamente 2026-2027, il programma di iniziative culturali promosso dal Comune di Bologna.
INFO - LE LUCI DI BOLOGNA
Toscana - Le atmosfere di Firenze
Anche Firenze prepara il suo Natale a base luci. Saranno diversi gli allestimenti, gli eventi e le iniziative natalizie che verranno proposti. Il viaggio comincia dal cuore di Firenze: tra le aree interessate dai progetti ci sono via Tornabuoni e piazza Santa Trinita ma anche Ponte Vecchio, via del Corso nel tratto da via Calzaiuoli a via del Proconsolo, via Cavour, via Guelfa, via Faenza e via Rondinelli. Il Natale passa da piazza Santa Maria Novella, via dell’Albero, via Palazzuolo e via della Porcellana, prosegue in Borgognissanti e trova spazio nei mercati: Centrale, Sant’Ambrogio e Porcellino, sotto la Loggia del Mercato Nuovo. Luci e luminarie sono previste anche in periferia. (LE DATE E I LUOGHI INTERESSATI)
Umbria - Il Natale a Castiglione del Lago
Nel periodo natalizio Castiglione del Lago si trasforma in una vera città del Natale con spettacoli e attrazioni originali pensati per far divertire ed emozionare grandi e piccini. Tra le attrazioni che maggiormente attirano grandi e piccini l'albero più grande del mondo costruito sull'acqua.
INFO - NATALE A CASTIGLIONE
Lazio - Il bosco magico di Cassino
Per chi passa dalla parti del Lazio da non perdere, a Cassino, c'è il Bosco delle Favole, un luogo nel quale il Natale arriva con luci scintillanti, ma anche con la presenza di elfi magici, di Babbo Natale e spettacoli dal vivo. (INFO)
Campania - Luci d'artista a Salerno
Salerno propone la rassegna magica delle Luci d'artista. Fino al 24 gennaio 2027 si possono ammirare le opere di artisti locali e nazionali che illuminano piazze, vie e monumenti storici, trasformando la città in un vero e proprio museo a cielo aperto. Tra le installazioni interattive, le sculture luminose e i percorsi tematici, ogni visitatore, spiegano gli organizzatori, "vivere un’esperienza unica, godendo della bellezza delle luci e dei colori e scoprendo scorci storici e artistici di Salerno spesso poco conosciuti".
INFO - LUCI D'ARTISTA A SALERNO
Puglia - Le luci di Taranto e Polignano
Tra i comuni pugliesi che aprono le porte alla magia del Natale c'è pure Taranto. Piazza Immacolata è stata già illuminata a festa con la cerimonia inaugurale delle luminarie natalizie. Le luci accoglieranno i curiosi anche nelle vie limitrofe e nelle aree del centro. Da non perdere nemmeno gli eventi di Polignano a Mare che in questo periodo si veste di luminarie e decorazioni luminose con lo sfondo del paesaggio marino ad impreziosire ancora di più l'atmosfera. (INFO)
Sicilia - Il Natale nei borghi
Saranno diverse le iniziative che coinvolgeranno la Sicilia per le celebrazioni delle festività natalizie. Da Ispica a Caltagirone, passando per Erice e Custonaci sono tante le opportunità di vivere le feste e la magia del periodo, tra tradizione e luci affascinanti. (INFO)