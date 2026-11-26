Anche Firenze prepara il suo Natale a base luci. Saranno diversi gli allestimenti, gli eventi e le iniziative natalizie che verranno proposti. Il viaggio comincia dal cuore di Firenze: tra le aree interessate dai progetti ci sono via Tornabuoni e piazza Santa Trinita ma anche Ponte Vecchio, via del Corso nel tratto da via Calzaiuoli a via del Proconsolo, via Cavour, via Guelfa, via Faenza e via Rondinelli. Il Natale passa da piazza Santa Maria Novella, via dell’Albero, via Palazzuolo e via della Porcellana, prosegue in Borgognissanti e trova spazio nei mercati: Centrale, Sant’Ambrogio e Porcellino, sotto la Loggia del Mercato Nuovo. Luci e luminarie sono previste anche in periferia. (LE DATE E I LUOGHI INTERESSATI)

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