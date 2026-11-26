Emozioni e affetti familiari sono al centro di una giornata felice. In amore calore e tenerezza rendono completa l'intesa con il partner, mentre i single vivono momenti romantici. Sul lavoro siete versatili e brillanti, ma senza strafare. La fortuna vi rende fiduciosi ed equilibrati nelle scelte.

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