Sicurezza e fiducia in voi stessi aprono un periodo ricco di successi. In amore empatia e allegria rendono la giornata sempre più piacevole con il partner. Sul lavoro, dopo una fase faticosa, ritrovate calma e riprendete in mano la situazione. La fortuna consiglia scelte mirate e senza passi azzardati.

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