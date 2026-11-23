La settimana potrebbe iniziare con qualche tensione, ma avrete tutte le capacità per affrontarla senza perdere la lucidità. In amore cercate di evitare discussioni inutili e non lasciate che interferenze esterne condizionino il rapporto. Sul lavoro fate attenzione alle parole e alle reazioni impulsive, perché potrebbero nascere incomprensioni. La fortuna sarà un po' altalenante: meglio procedere con calma e non forzare gli eventi.

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro