Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 23 al 29 novembre.
Quello che devi sapere
ARIETE
Questa settimana sarà caratterizzata dalla voglia di cambiare, migliorare e lasciarvi alle spalle ciò che non vi soddisfa più. In amore torna la passione, anche se avrete bisogno di sentirvi maggiormente ascoltati e compresi. Sul lavoro potrebbero arrivare novità interessanti o potreste essere proprio voi a cercarle. La fortuna vi accompagnerà nelle iniziative personali, soprattutto nel fine settimana: osate con fiducia.
TORO
La settimana potrebbe iniziare con qualche tensione, ma avrete tutte le capacità per affrontarla senza perdere la lucidità. In amore cercate di evitare discussioni inutili e non lasciate che interferenze esterne condizionino il rapporto. Sul lavoro fate attenzione alle parole e alle reazioni impulsive, perché potrebbero nascere incomprensioni. La fortuna sarà un po' altalenante: meglio procedere con calma e non forzare gli eventi.
GEMELLI
Entusiasmo e voglia di vivere accompagneranno questa settimana, che potrebbe riservarvi belle sorprese e momenti particolarmente piacevoli. In amore avrete l'occasione di realizzare un desiderio, rafforzare una relazione o fare un incontro speciale. Sul lavoro si aprono prospettive interessanti, con possibilità di crescita e nuovi incarichi. La fortuna sarà dalla vostra parte e il fine settimana potrebbe regalarvi soddisfazioni inaspettate.
CANCRO
Intuito e pragmatismo saranno i vostri migliori alleati nel corso della settimana, aiutandovi a risolvere questioni rimaste in sospeso. In amore puntate sul dialogo sincero e affrontate eventuali distanze emotive senza lasciarvi guidare dalle paure. Sul lavoro procederete senza particolari ostacoli, grazie alla concentrazione e alla capacità di comunicare. La fortuna sarà variabile, ma saprete gestire anche gli imprevisti con buon senso.
LEONE
Una settimana fatta di emozioni intense, energia e qualche possibile incomprensione. In amore si alterneranno momenti di grande passione a piccoli battibecchi: cercate di ascoltare prima di reagire. Sul lavoro sarà importante mantenere la prudenza, evitando pettegolezzi e discussioni poco costruttive. La fortuna potrebbe aiutarvi a evitare qualche errore, soprattutto se saprete fermarvi a riflettere prima di decidere.
VERGINE
La settimana partirà con buone idee, organizzazione e una piacevole sensazione di controllo, ma dalla seconda metà potrebbe emergere qualche tensione. In amore il dialogo sarà inizialmente positivo, anche se successivamente potrebbero affiorare alcune insoddisfazioni. Sul lavoro continuerete a dimostrarvi efficienti e concentrati, senza particolari difficoltà. La fortuna vi suggerisce prudenza e attenzione ai dettagli, soprattutto nelle questioni pratiche.
BILANCIA
Si prospetta una settimana positiva, ricca di entusiasmo, occasioni piacevoli e possibili notizie che aspettavate da tempo. In amore tornano passione e complicità, mentre per chi è single potrebbero esserci incontri interessanti. Sul lavoro ritroverete determinazione e voglia di mettervi in gioco, affrontando nuove sfide. La fortuna sarà particolarmente favorevole e potrebbe sorprendervi in diversi ambiti della vita.
SCORPIONE
Questa settimana vi permetterà di recuperare serenità e affrontare alcune questioni rimaste in sospeso, anche se verso il weekend servirà ancora un po' di pazienza. In amore non prendete decisioni affrettate e cercate di comprendere meglio le vostre emozioni. Sul lavoro sarete strategici e determinati, ma attenzione a non perdere la calma nei momenti più delicati. La fortuna non sarà particolarmente generosa, ma intuito e organizzazione vi aiuteranno a cavarvela.
SAGITTARIO
Energia, grinta e determinazione cresceranno nel corso della settimana, permettendovi di portare avanti progetti importanti e ritrovare entusiasmo. In amore vivrete momenti di grande passione e potrebbero arrivare incontri capaci di sorprendervi. Sul lavoro avrete voglia di cambiare ciò che non funziona, ma sarà importante mantenere un atteggiamento diplomatico. La fortuna premierà soprattutto le vostre iniziative e il coraggio di mettervi in gioco.
CAPRICORNO
La settimana sarà caratterizzata da una buona capacità comunicativa, accompagnata però da qualche incertezza emotiva. In amore cercate di esprimere con sincerità quello che provate, senza lasciare che i dubbi creino distanze. Sul lavoro sarete concentrati ed efficienti, con particolare favore per chi si occupa di comunicazione e rapporti con il pubblico. La fortuna richiederà pazienza: i risultati arriveranno grazie alla costanza e all'impegno.
ACQUARIO
Dopo un inizio di settimana un po' instabile, ritroverete progressivamente energia, determinazione e voglia di guardare avanti. In amore il clima migliorerà sensibilmente, con occasioni di riconciliazione e nuove possibilità per chi cerca un incontro. Sul lavoro prestate attenzione alla concentrazione e ai dettagli, perché qualche distrazione potrebbe creare problemi. La fortuna sarà discreta, ma serviranno prudenza e lucidità per evitare passi falsi.
PESCI
Una settimana favorevole alle amicizie, alle nuove conoscenze e alle attività che stimolano la vostra curiosità. In amore darete maggiore importanza alla complicità mentale e alla capacità di condividere progetti e idee. Sul lavoro saprete distinguervi grazie all'intuito e alle vostre capacità comunicative, soprattutto nei rapporti con gli altri. La fortuna sarà abbastanza stabile, senza grandi scossoni: approfittatene per sistemare ciò che è rimasto in sospeso.