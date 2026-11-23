Introduzione
Si parte con una nuova settimana ed una nuova giornata da affrontare al top: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 23 novembre.
Quello che devi sapere
ARIETE
Giornata positiva, anche se qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. In amore sensibilità e intuito vi aiuteranno a comprendere meglio chi vi sta accanto. Sul lavoro sarete rapidi, decisi e pieni di iniziativa. La fortuna vi sostiene nella risoluzione di una questione familiare.
TORO
Giornata vivace, con il desiderio di alternare tranquillità e momenti in compagnia. In amore cercate intesa e serenità con il partner, mentre i single potranno conoscere nuove persone. Sul lavoro creatività e intuizione saranno preziose. La fortuna vi aiuta a risolvere una questione personale.
GEMELLI
Non lasciatevi condizionare dalle critiche: mostrate sicurezza e valorizzate le vostre capacità. In amore sarete seducenti e pronti a nuove conquiste, con occasioni interessanti anche per i single. Sul lavoro le iniziative sono favorite. La fortuna sostiene il vostro intuito e vi invita a valutare bene le opportunità.
CANCRO
Giornata abbastanza positiva, da affrontare con sensibilità e ironia. In amore non forzate i tempi e cercate di rispettare i desideri del partner. Sul lavoro energia e buonumore vi aiuteranno a gestire gli impegni. La fortuna porta soddisfazioni nei rapporti familiari e nelle amicizie.
LEONE
Una giornata ricca di occasioni, con buone prospettive sul piano personale e professionale. In amore si susseguiranno novità e momenti vivaci, mentre le coppie consolidate vivranno una fase positiva. Sul lavoro sarete efficienti e determinati. La fortuna invita a evitare eccessi e superficialità.
VERGINE
Giornata nel complesso positiva, anche se qualche tensione con gli amici potrebbe crearvi fastidio. In amore sarete predisposti ai sentimenti e alle nuove conoscenze. Sul lavoro saprete scegliere e decidere al momento giusto. La fortuna favorisce gli incontri e le occasioni di socialità.
BILANCIA
Una giornata da affrontare con razionalità, sfruttando le opportunità offerte dai transiti favorevoli. In amore saprete ascoltare il partner con sensibilità e dedizione. Sul lavoro rapidità e lucidità vi aiuteranno a risolvere problemi. La fortuna favorisce gli incontri e i momenti in compagnia.
SCORPIONE
Il clima astrale è favorevole e porta emozioni positive. In amore sarete più teneri e romantici, ma attenzione alle battute troppo pungenti. Sul lavoro saprete mediare e risolvere eventuali tensioni tra colleghi. La fortuna consiglia prudenza e di non agire d'impulso.
SAGITTARIO
Giornata vivace e ricca di energia, con occasioni per esprimere al meglio la vostra personalità. In amore passione e conquiste saranno protagoniste, ma evitate di confondere un'avventura con un sentimento duraturo. Sul lavoro sarete rapidi e diplomatici. La fortuna vi aiuta a gestire gli imprevisti.
CAPRICORNO
Una giornata serena, con poche preoccupazioni e spazio per dedicarvi ai vostri interessi. In amore amicizia e sensualità si intrecciano, con nuove occasioni per i single. Sul lavoro saprete programmare e puntare a obiettivi importanti. La fortuna favorisce gli incontri e la vita sociale.
ACQUARIO
Giornata positiva, con qualche piccolo imprevisto da affrontare senza perdere il buonumore. In amore vivrete una bella intesa, fatta di passione e complicità. Sul lavoro sono favoriti i settori della comunicazione, della cultura e del web. La fortuna vi spinge a cercare tranquillità e vicinanza agli affetti.
PESCI
Giornata vivace, con intuito e sensibilità in primo piano. In amore il dialogo e il vostro particolare senso dell'umorismo aiuteranno a superare eventuali tensioni. Sul lavoro evitate di dare peso alle chiacchiere e ai piccoli contrasti. La fortuna vi rende generosi e attenti alle persone care.