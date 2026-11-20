Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 20 novembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 19 novembre
I numeri vincenti del Lotto del 20 novembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 20 novembre 2026:
- Bari: 9 - 37 - 19 - 65 - 74
- Cagliari: 8 - 36 - 23 - 49 - 58
- Firenze: 30 - 68 - 6 - 66 - 7
- Genova: 54 - 78 - 67 - 85 - 68
- Milano: 88 - 61 - 1 - 67 - 40
- Napoli: 16 - 49 - 13 - 35 - 68
- Palermo: 24 - 28 - 10 - 40 - 61
- Roma: 17 - 37 - 71 - 76 - 86
- Torino: 13 - 90 - 32 - 66 - 84
- Venezia: 86 - 55 - 19 - 51 - 47
- Nazionale: 42 - 16 - 18 - 57 - 17
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 20 novembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 20 novembre sono:
8 - 9 - 13 - 16 - 17 - 19 - 24 - 28 - 30 - 36 - 37 - 49 - 54 - 55 - 61 - 68 - 78 - 86 - 88 - 90
Numero oro: 9
Doppio oro: 9 - 37
Extra: 1 - 6 - 10 - 23 - 32 - 35 - 40 - 51 - 65 - 66 - 67 - 71 - 74 - 76 - 85
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 20 novembre
Ecco i numeri estratti il 20 novembre 2026:
La combinazione vincente è: 38 - 50 - 69 - 80 - 88 - 89
Il numero Jolly è: 46
Il numero Superstar è: 48
Jackpot del Superenalotto del 20-11-2026: 56.600.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 21 novembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Torino: 25 (manca da 125 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 94 estrazioni)
- Nazionale: 29 (manca da 89 estrazioni)
- Palermo: 67 (manca da 83 estrazioni)
- Roma: 14 (manca da 81 estrazioni)
- Firenze: 46 (manca da 77 estrazioni)
- Genova: 36 (manca da 77 estrazioni)
- Cagliari: 35 (manca da 76 estrazioni)
- Genova: 4 (manca da 76 estrazioni)
- Venezia 73 (manca da 75 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 85 (manca da 94 estrazioni) – 48 (da 74) – 32 (da 73)
- Cagliari: 35 (manca da 76 estrazioni) – 84 (da 68) – 65 e 16 (da 61)
- Firenze: 46 (manca da 77 estrazioni) – 88 e 59 (da 61) – 31 (da 55)
- Genova: 36 (manca da 77 estrazioni) – 4 (da 76) – 15 (da 70)
- Milano: 77 (manca da 70 estrazioni) – 73 (da 68) – 27 (da 67)
- Napoli: 48 (manca da 72 estrazioni) – 54 (da 69) – 52 (da 64)
- Palermo: 67 (manca da 83 estrazioni) – 23 (da 52) – 81 e 1 (da 51)
- Roma: 14 (manca da 81 estrazioni) – 42 (da 70) - 60 (da 50)
- Torino: 25 (manca da 125 estrazioni) – 14 (da 71) – 63 e 22 (da 54)
- Venezia: 73 (manca da 75 estrazioni) – 8 (da 59) - 83 (da 55)
- Nazionale: 29 (manca da 89 estrazioni) – 4 (da 73) – 35 (da 72)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 21 novembre sono:
- 87 (manca da 89 estrazioni) - 58 (da 62) - 9 (da 56) - 36 (da 50) - 27 (da 48) - 15 (da 45)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record