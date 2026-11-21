Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 21 novembre.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Leggi anche:
I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 21 novembre 2026:
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
I numeri del 10 e Lotto (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 21 novembre sono:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Come funziona il Superenalotto?
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
I numeri del Superenalotto (in aggiornamento)
Ecco i numeri estratti il 21 novembre 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 21-11-2026: 57.400.000 euro
Jackpot del Superenalotto del 24-11-2026:
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 24 novembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Torino: 25 (manca da 126 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 95 estrazioni)
- Nazionale: 29 (manca da 90 estrazioni)
- Palermo: 67 (manca da 84 estrazioni)
- Roma: 14 (manca da 82 estrazioni)
- Firenze: 46 (manca da 78 estrazioni)
- Genova: 36 (manca da 78 estrazioni)
- Cagliari: 35 (manca da 77 estrazioni)
- Genova: 4 (manca da 77 estrazioni)
- Venezia 73 (manca da 76 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 85 (manca da 95 estrazioni) – 48 (da 75) – 32 (da 74)
- Cagliari: 35 (manca da 77 estrazioni) – 84 (da 69) – 65 e 16 (da 62)
- Firenze: 46 (manca da 78 estrazioni) – 88 e 59 (da 62) – 31 (da 56)
- Genova: 36 (manca da 78 estrazioni) – 4 (da 77) – 15 (da 71)
- Milano: 77 (manca da 71 estrazioni) – 73 (da 69) – 27 (da 68)
- Napoli: 48 (manca da 73 estrazioni) – 54 (da 70) – 52 (da 65)
- Palermo: 67 (manca da 84 estrazioni) – 23 (da 53) – 81 e 1 (da 52)
- Roma: 14 (manca da 82 estrazioni) – 42 (da 71) - 60 (da 51)
- Torino: 25 (manca da 126 estrazioni) – 14 (da 72) – 63 e 22 (da 55)
- Venezia: 73 (manca da 76 estrazioni) – 8 (da 60) - 83 (da 56)
- Nazionale: 29 (manca da 90 estrazioni) – 4 (da 74) – 35 (da 73)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 24 novembre sono:
- 87 (manca da 90 estrazioni) - 58 (da 63) - 9 (da 57) - 36 (da 51) - 27 (da 49) - 15 (da 46)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record