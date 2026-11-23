Come si legge ancora sul sito del Comune, tra i servizi messi a disposizione di cittadini e visitatori anche quello delle navette, gratuite i sabati, le domeniche e i giorni festivi. Sono previste, il sabato e la domenica fino alle 21.40, navette dai Park Genovesa e P3 Fiera ogni 20 minuti. Il sabato il servizio è integrato con la linea 51, che garantisce un trasporto tramite bus ogni 10 minuti.