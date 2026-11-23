Introduzione
Natale si avvicina e Verona si prepara a immergersi nell'atmosfera del periodo più bello dell'anno con il ritorno dei tradizionali mercatini. Tra casette di legno, decorazioni luminose, prodotti artigianali e specialità gastronomiche, la città veneta si conferma anche quest'anno una delle mete più suggestive per chi vuole vivere la magia delle feste. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
I mercatini di Natale di Verona
Anche per l'edizione 2026 Verona si anima grazie ai suggestivi mercatini di Natale. Fino al 27 dicembre, in diverse zone del centro storico trovano spazio circa 80 chalet in legno dedicati ad artigianato, decorazioni natalizie, prodotti tipici e specialità gastronomiche. Organizzata dal Comitato per Verona, Confcommercio e Confesercenti Verona con il coinvolgimento del Comune, la manifestazione coinvolge istituzioni e realtà del territorio. Ad animare il centro storico, anche luci e luminarie, per una vera atmosfera natalizia.
Gli orari
Come si legge sul sito del Comune di Verona, gli orari ordinari di apertura dei mercatini sono i seguenti:
Da domenica a giovedì: dalle 10 alle 21
Venerdì e sabato: dalle 10 alle 23
Sono previste variazioni durante le festività:
9 dicembre: dalle 10 alle 15.30
24 dicembre: dalle 10 alle 17
25 dicembre: dalle 16 alle 23
26 dicembre: dalle 10 alle 23
27 dicembre: dalle 10 alle 18.
Il Natale in Piazza Bra
Tra le tappe principali c'è Piazza Bra che, durante il periodo natalizio, si trasforma in uno dei punti centrali per respirare l'aria delle feste. Qui è possibile trovare diversi stand dedicati a decorazioni per l'albero di Natale, oggetti artigianali, idee regalo e prodotti legati alla tradizione gastronomica. La presenza dell'Arena di Verona, illuminata durante le feste, contribuisce a rendere questa zona una delle più riconoscibili del periodo natalizio veronese.
Piazza dei Signori e il villaggio di Natale Flover
Un'altra tappa da non perdere è Piazza dei Signori, conosciuta anche come Piazza Dante. Circondata da alcuni degli edifici storici più importanti della città, ospita il Villaggio di Natale Flover. L'allestimento propone decorazioni, addobbi e idee regalo unendo l'atmosfera delle feste all'architettura medievale della piazza. Si tratta di una delle aree più caratteristiche per chi vuole passeggiare tra le bancarelle e immergersi nell'atmosfera natalizia.
La pista di pattinaggio su ghiaccio
Il percorso natalizio prosegue nell'area di Piazza Sacco e Vanzetti, nei pressi dell'Arsenale, dove è allestita una pista di pattinaggio su ghiaccio. Aperta fino al 6 gennaio 2027 con una possibile proroga fino al 30 gennaio, la pista rappresenta una delle attrazioni più apprezzate da grandi e piccini, adatta anche alle famiglie che vogliono divertirsi immergendosi nell'atmosfera del Natale.
Santa Lucia a Verona
Il Natale a Verona è legato anche alla festa di Santa Lucia. Secondo la tradizione, la santa arriva la notte tra il 12 e il 13 dicembre per portare doni ai più piccoli, accompagnata da un asinello. Per la ricorrenza, la città ospita le tradizionali bancarelle dedicate a dolci, giocattoli e regali. Tra le specialità da assaggiare ci sono le frolle di Santa Lucia, i classici biscotti di pasta frolla diventati uno dei simboli gastronomici delle festività veronesi.
Mercatini aperti più a lungo il 25 e il 26
Nelle serate del 25 e 26 novembre i mercatini resteranno aperti più a lungo, con eventi musicali in piazza Bra e in piazza dei Signori. Un evento organizzato in occasione della 43° Assemblea nazionale Anci, che porterà a Verona i sindaci di tutta Italia. Tra gli appuntamenti da non perdere anche l'esibizione del Coro Fiorelin del Bosc di Sant'Anna d'Alfaedo in Piazza Bra nella serata del 26 novembre alle 19.30.
Il servizio navette
Come si legge ancora sul sito del Comune, tra i servizi messi a disposizione di cittadini e visitatori anche quello delle navette, gratuite i sabati, le domeniche e i giorni festivi. Sono previste, il sabato e la domenica fino alle 21.40, navette dai Park Genovesa e P3 Fiera ogni 20 minuti. Il sabato il servizio è integrato con la linea 51, che garantisce un trasporto tramite bus ogni 10 minuti.