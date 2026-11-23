Introduzione
Anche quest’anno gli sconti e le promozioni del Black Friday non riguardano soltanto smartphone, televisori o elettrodomestici: partecipano alla campagna di offerte anche diverse compagnie aeree, con riduzioni sul prezzo dei biglietti dei voli, tariffe speciali e codici promozionali. Alcune occasioni sono già finite (come quelle di Qatar Airways), altre sono attualmente disponibili e altre ancora arriveranno in questi giorni che precedono la data del Black Friday vera e propria, venerdì 27 novembre. Il calendario si spinge poi ancora più in là e arriva a coprire anche il Cyber Monday, lunedì 30 novembre, e il Travel Tuesday, martedì 1° dicembre, giornata dedicata proprio alle offerte nel settore dei viaggi.
Quello che devi sapere
Black Friday 2026, sconti e offerte easyJet
La compagnia low cost easyJet ha confermato ufficialmente il lancio di offerte sui voli per il Black Friday il 27 novembre 2026, anticipando al tempo stesso una successiva iniziativa per il Travel Tuesday. Le promozioni riguarderanno voli e pacchetti vacanza, con tariffe scontate su alcune rotte europee e internazionali, anche se a oggi non sono ancora stati comunicati tutti i dettagli delle riduzioni per la campagna.
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Le promozioni di eDreams
Anche l’agenzia di viaggi online eDreams ha deciso di partecipare al Black Friday. Attenzione però, perché gli sconti sono validi per gli iscritti all’abbonamento a pagamento eDreams Prime e terminano alle 23:59 del 30 novembre 2026. In offerta vari pacchetti, che vanno dal prezzo dei viaggi in treno al prezzo dei biglietti aerei o al prezzo della combinazione volo + hotel.
- Il codice promozionale BLACK1 permette di beneficiare di uno sconto di 10 euro valido esclusivamente sulle prenotazioni di biglietti ferroviari, per i nuovi abbonati Prime, con un valore totale minimo di 50 euro.
- Il codice promozionale BLACK20 permette di beneficiare di uno sconto di 20 euro valido esclusivamente sulle prenotazioni di voli, per i nuovi abbonati Prime, con un valore totale minimo di 200 euro.
- Il codice promozionale BLACK50 permette di beneficiare di uno sconto di 50 euro valido esclusivamente sulle prenotazioni volo+hotel, per i nuovi abbonati Prime, con un valore totale minimo di 500 euro.
Il Black Friday e la Cyber Week di Ryanair
Lo scorso 20 novembre, Ryanair stava raccogliendo le iscrizioni per ricevere aggiornamenti sulle offerte della Cyber Week, che toccheranno voli dal 1° dicembre 2026 al 31 marzo 2027, escluso il periodo natalizio (dal 21 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027). Al 22 novembre, il banner indicava sconti del 20%. La promozione dedicata nello specifico al Black Friday si è invece già conclusa.
I BlackFly Deals di Eurowings
La compagnia tedesca Eurowings ha lanciato oggi i suoi pacchetti promozionali dei BlackFly Deals, che arriveranno fino al Travel Tuesday.
Gli sconti di Lufthansa
E ancora, a lanciare iniziative apposta per il Black Friday è anche Lufthansa, con una riduzione di 40 euro a persona sull’acquisto dei biglietti per alcuni collegamenti selezionati.
- Per chi parte da Svizzera, Austria, Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Danimarca, le destinazioni scontate sono Stati Uniti, Canada, Messico e Costa Rica.
- Per chi parte da Germania e Belgio, le destinazioni scontate sono Nord Atlantico (Stati Uniti, Canada, Messico, Costa Rica), Africa (Egitto, Guinea Equatoriale, Nigeria, Angola, Sudafrica, Namibia, Kenya, Tanzania, Maldive, Seychelles, Mauritius, Zimbabwe), Medio Oriente (Arabia Saudita, Libano, Giordania, Israele), Asia (Cina, Hong Kong, India, Thailandia, Corea del Sud, Kazakistan) e Sud-Atlantico (Argentina, Brasile, Colombia, Repubblica Dominicana).
Per usufruire degli sconti bisogna utilizzare il codice BF26, su voli che vanno dall’11 gennaio al 30 aprile 2027. Il codice promozionale è valido per chi viaggia in Economy, Premium Economy, Business e First Class con itinerari di andata e ritorno, multi-città e su voli con tratto aperto operati da Lufthansa (LH), SWISS (LX), Austrian Airlines (OS), Brussels Airlines (SN), Discover Airlines (4Y), Air Dolomiti (EN), Lufthansa City Airlines (VL) e, su rotte selezionate, United Airlines (UA), Air Canada, Air Baltic (BT) ed Helvetic Airways (2L).
Il Black Friday di SWISS
Stesso codice di Lufthansa, stesse date e stesse offerte per alcuni voli operati da SWISS, che fa parte dello stesso gruppo tedesco.
Come trovare i voli più convenienti durante il Black Friday
Per individuare le tariffe più vantaggiose è utile confrontare il prezzo finale dei biglietti sui siti delle compagnie aeree, verificando non soltanto la riduzione pubblicizzata ma anche i servizi inclusi. Un biglietto scontato può infatti non comprendere il bagaglio da stiva, la scelta del posto o altri supplementi. Conviene inoltre controllare le date di viaggio ammesse, le eventuali esclusioni e la disponibilità effettiva delle tariffe promozionali. Chi ha già in mente una meta può inoltre confrontare il costo del volo nelle diverse giornate della settimana promozionale. Tra Black Friday, Cyber Monday e Travel Tuesday, infatti, le occasioni possono cambiare e alcune offerte possono essere disponibili soltanto per un periodo limitato.
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