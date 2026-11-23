Introduzione

Anche quest’anno gli sconti e le promozioni del Black Friday non riguardano soltanto smartphone, televisori o elettrodomestici: partecipano alla campagna di offerte anche diverse compagnie aeree, con riduzioni sul prezzo dei biglietti dei voli, tariffe speciali e codici promozionali. Alcune occasioni sono già finite (come quelle di Qatar Airways), altre sono attualmente disponibili e altre ancora arriveranno in questi giorni che precedono la data del Black Friday vera e propria, venerdì 27 novembre. Il calendario si spinge poi ancora più in là e arriva a coprire anche il Cyber Monday, lunedì 30 novembre, e il Travel Tuesday, martedì 1° dicembre, giornata dedicata proprio alle offerte nel settore dei viaggi.