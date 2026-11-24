Giornata promettente, con energia e lucidità per affrontare nuove possibilità. In amore il dialogo e la comprensione vi aiuteranno a superare eventuali divergenze e favoriranno nuovi incontri. Sul lavoro creatività e iniziativa saranno premiate. La fortuna vi aiuta a chiarire piccoli malintesi con gli amici.

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