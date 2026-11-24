Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 24 novembre.
Quello che devi sapere
Lotto, come funziona?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 24 novembre 2026:
- BARI: 75 - 76 - 71 - 83 - 43
- CAGLIARI: 61 - 49 - 22 - 63 - 71
- FIRENZE: 80 - 24 - 4 - 66 - 79
- GENOVA: 27 - 25 - 85 - 5 - 7
- MILANO: 2 - 25 - 5 - 23 - 19
- NAPOLI: 6 - 51 - 60 - 55 - 40
- PALERMO: 65 - 85 - 64 - 70 - 8
- ROMA: 61 - 41 - 69 - 32 - 4
- TORINO: 72 - 11 - 53 - 69 - 76
- VENEZIA: 19 - 40 - 66 - 13 - 72
- NAZIONALE: 9 - 63 - 52 - 78 - 53
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
I numeri del 10 e Lotto
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 novembre sono:
2-6-11-19-22-24-25-27-40-41-49-51-61-65-71-72-75-76-80-85
Numero oro: 75
Doppio oro: 75, 76
Extra: 4-5-13-23-32-43-53-55-60-63-64-66-69-70-83
Come funziona il Superenalotto?
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri estratti il 24 novembre 2026:
La combinazione vincente è: 25 - 45 - 19 - 50 - 28 - 74
Il numero Jolly è: 62
Il numero Superstar è: 30
Jackpot del Superenalotto del 24-11-2026: 58.200.000 euro
Jackpot del Superenalotto del 26-11-2026:
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 26 novembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Torino: 25 (manca da 127 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 96 estrazioni)
- Nazionale: 29 (manca da 91 estrazioni)
- Palermo: 67 (manca da 85 estrazioni)
- Roma: 14 (manca da 83 estrazioni)
- Firenze: 46 (manca da 79 estrazioni)
- Genova: 36 (manca da 79 estrazioni)
- Cagliari: 35 (manca da 78 estrazioni)
- Genova: 4 (manca da 78 estrazioni)
- Venezia 73 (manca da 77 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 85 (manca da 96 estrazioni) – 48 (da 76) – 32 (da 75)
- Cagliari: 35 (manca da 78 estrazioni) – 84 (da 70) – 65 e 16 (da 63)
- Firenze: 46 (manca da 79 estrazioni) – 88 e 59 (da 63) – 31 (da 57)
- Genova: 36 (manca da 79 estrazioni) – 4 (da 78) – 15 (da 72)
- Milano: 77 (manca da 72 estrazioni) – 73 (da 70) – 27 (da 69)
- Napoli: 48 (manca da 75 estrazioni) – 54 (da 71) – 52 (da 66)
- Palermo: 67 (manca da 85 estrazioni) – 23 (da 54) – 81 e 1 (da 53)
- Roma: 14 (manca da 83 estrazioni) – 42 (da 72) - 60 (da 52)
- Torino: 25 (manca da 127 estrazioni) – 14 (da 73) – 63 e 22 (da 56)
- Venezia: 73 (manca da 77 estrazioni) – 8 (da 61) - 83 (da 57)
- Nazionale: 29 (manca da 91 estrazioni) – 4 (da 75) – 35 (da 74)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 26 novembre sono:
- 87 (manca da 91 estrazioni) - 58 (da 64) - 9 (da 58) - 36 (da 52) - 27 (da 50) - 15 (da 47)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record