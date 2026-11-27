Introduzione
Al Pirelli HangarBicocca di Milano è stata presentata la 47esima edizione della storica Guida d'Italia dell'Espresso, che riunisce in un unico volume bilingue 300 ristoranti e 300 cantine. L'edizione di quest'anno vede raddoppiare i ristoranti a punteggio pieno di 20/20, saliti a 12, e introduce i "Sigilli" per valutare il settore vitivinicolo, dove primeggiano i vini toscani, a cominciare dal Montalcino
Quello che devi sapere
Tra i 300 premati con il Cappello quasi una new entry su tre
Il dato più rilevante dell'edizione 2027 è il forte rinnovamento: su 300 ristoranti premiati con il Cappello, ben 91 sono nuovi ingressi (quasi uno su tre), con una spinta significativa proveniente da territori meno battuti come Sardegna (8 novità), Sicilia (6) e Campania (4). Tredici insegne debuttano direttamente nell'alta fascia dei 4 o 5 Cappelli, inclusi nuovi progetti di grandi firme come il St. George di Heinz Beck a Taormina, la Gucci Osteria di Massimo Bottura a Firenze e Viride di Carlo Cracco a Roma, mentre a Torino spicca il balzo di Davide Scabin (Carignano), che passa da 2 a 4 Cappelli. Al vertice assoluto, i ristoranti con 5 Cappelli salgono a 27 (+6 rispetto allo scorso anno) grazie a sette nuove promozioni che uniscono l’Italia da Nord a Sud: Emanuele Scarello (Agli Amici), Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini 12 Apostoli), Enrico Bartolini (Enrico Bartolini al Mudec), Anthony Genovese (Il Pagliaccio), Michelangelo Mammoliti (La Rei Natura), Floriano Pellegrino e Isabella Potì (Bros’) e Nino Rossi (Qafiz). Raddoppiano inoltre i punteggi pieni di 20/20, che passano da sei a 12: ai confermati Bottura, Cannavacciuolo, Cedroni, Cracco, Romito e Sultano si aggiungono Jessica Rosval (Al Gatto Verde), Heinz Beck (La Pergola), i fratelli Cerea (Da Vittorio), l’Enoteca Pinchiorri di Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina, Davide Oldani (D’O) e Mauro Uliassi (Uliassi).
Il debutto dei Sigilli e il trionfo di Montalcino
La grande novità editoriale del 2027 riguarda il mondo vitivinicolo, valutato per la prima volta attraverso i Sigilli, un timbro di ceralacca assegnato su una scala da uno a cinque. Sul podio dell'eccellenza salgono 12 etichette (espressione di 11 cantine) insignite del "110 cum laude", il massimo riconoscimento della Guida. La Toscana fa la parte del leone con sette vini premiati, guidati dal dominio assoluto di Montalcino che piazza ben sei Brunello dell'annata 2021 (Argiano, Canalicchio di Sopra, Casanova di Neri, Cava d’Onice, Giodo e Le Potazzine), affiancati da Podere Forte in Val d’Orcia. Completano l’élite del vino italiano il Piemonte (Marchesi di Grésy e Poderi Gianni Gagliardo), il Friuli-Venezia Giulia (Ronco dei Tassi) e la Sicilia (Feudo Maccari). Tra i premi individuali brillano Chiara Ziliani (Premio Cantina 2027), che porta il suo Riserva Nature Ziliani C 2017 a 100 punti e cinque Sigilli, Tommaso Raffaelli di Ronco dei Pini (Enologo 2027) e la cantina etnea Restivo (Cantina rivelazione).
Riconoscimenti per l'accoglienza e il valore sociale
La Guida 2027 ribadisce che l'esperienza gastronomica non si esaurisce nella tecnica culinaria, ma abbraccia il lato umano e il servizio. In quest'ottica si inserisce il Wellbeing award 2027, consegnato dal main partner Gruppo Pellegrini — attivo da oltre 60 anni e riconosciuto marchio storico — a Vite, il ristorante della comunità di San Patrignano guidato dallo chef Giuseppe Biuso: un riconoscimento che celebra il legame virtuoso tra alta cucina e cura delle persone. Grande risalto anche al lavoro di sala con il Premio Sala Son-nim (termine coreano che indica lo sconosciuto accolto come ospite d'onore), assegnato a Massimo Raugi, dal 2017 regista dell'accoglienza a Villa Crespi.
I giovani talenti e le scommesse per il futuro
Fedeli alla vocazione di scouting che da quasi mezzo secolo caratterizza la pubblicazione, i curatori hanno individuato 10 giovani promesse tra i nuovi ingressi. Il titolo di Miglior giovane chef 2027 è stato assegnato a Laura Santosuosso del ristorante Sandì di Milano, premiata simbolicamente dal vincitore della scorsa edizione Luca Adobati. Spazio anche alla sperimentazione e alle nuove sensibilità: Contraste di Matias Perdomo conquista il premio per l'Esperienza innovativa grazie al menu Contrario (che parte dal caffè per arrivare all'antipasto), mentre debutta il riconoscimento per la Cucina circolare, vinto da Serena Sebastiani (Tenuta Borgo Santa Cecilia) per il suo lavoro su recupero e stagionalità. Tra gli altri premi di categoria spiccano Roy Caceres (Orma, Performance d'Italia), Nino Salvati (La Pergola, Pastry chef), Moi Omakase di Francesco Preite (Miglior cucina orientale), Alex Bartoli (Villa d'Este, Sommelier) e la Juventus, premiata come Leggenda dell'ospitalità per l'offerta gastronomica dell'Allianz Stadium, ritirata da Giorgio Chiellini.
Un unico volume bilingue nel segno dell’Unesco
Anche nella forma editoriale La Guida d’Italia 2027 segna una svolta storica. Archiviata la divisione in due tomi delle ultime stagioni, i 300 ristoranti e le 300 cantine tornano a convivere nella stessa pubblicazione: un grande coffee table book di circa 800 pagine in duplice lingua, italiano e inglese, pensato per raccontare il Paese provincia dopo provincia, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna. Una scelta strategica che arriva nel primo anno successivo all'iscrizione della cucina italiana nel Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Ad aprire il volume, illustrato in copertina dalla "Sentinella inquieta" disegnata da Elisa Seitzinger, sono le parole dello scrittore Jonathan Bazzi, mentre il curatore Luca Gardini sintetizza così la filosofia delle valutazioni: un giudizio che osserva non solo il piatto, ma la soddisfazione autentica dei commensali e la coerenza identitaria di ogni insegna.