Il dato più rilevante dell'edizione 2027 è il forte rinnovamento: su 300 ristoranti premiati con il Cappello, ben 91 sono nuovi ingressi (quasi uno su tre), con una spinta significativa proveniente da territori meno battuti come Sardegna (8 novità), Sicilia (6) e Campania (4). Tredici insegne debuttano direttamente nell'alta fascia dei 4 o 5 Cappelli, inclusi nuovi progetti di grandi firme come il St. George di Heinz Beck a Taormina, la Gucci Osteria di Massimo Bottura a Firenze e Viride di Carlo Cracco a Roma, mentre a Torino spicca il balzo di Davide Scabin (Carignano), che passa da 2 a 4 Cappelli. Al vertice assoluto, i ristoranti con 5 Cappelli salgono a 27 (+6 rispetto allo scorso anno) grazie a sette nuove promozioni che uniscono l’Italia da Nord a Sud: Emanuele Scarello (Agli Amici), Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini 12 Apostoli), Enrico Bartolini (Enrico Bartolini al Mudec), Anthony Genovese (Il Pagliaccio), Michelangelo Mammoliti (La Rei Natura), Floriano Pellegrino e Isabella Potì (Bros’) e Nino Rossi (Qafiz). Raddoppiano inoltre i punteggi pieni di 20/20, che passano da sei a 12: ai confermati Bottura, Cannavacciuolo, Cedroni, Cracco, Romito e Sultano si aggiungono Jessica Rosval (Al Gatto Verde), Heinz Beck (La Pergola), i fratelli Cerea (Da Vittorio), l’Enoteca Pinchiorri di Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina, Davide Oldani (D’O) e Mauro Uliassi (Uliassi).

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