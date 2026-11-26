Introduzione
Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, giovedì 26 novembre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di martedì 24 novembre
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 26 novembre 2026:
- Bari: 52 - 10 - 87 - 59 - 79
- Cagliari: 55 - 16 - 28 - 66 - 38
- Firenze: 38 - 18 - 07 - 06 - 25
- Genova: 53 - 59 - 52 - 61 - 82
- Milano: 90 - 74 - 69 - 12 - 71
- Napoli: 39 - 48 - 81 - 57 - 23
- Palermo: 30 - 27 - 37 - 60 - 80
- Roma: 08 - 26 - 21 - 51 - 71
- Torino: 65 - 11 - 78 - 35 - 47
- Venezia: 61 - 58 - 46 - 26 - 81
- Nazionale: 49 - 82 - 77 - 46 - 86
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
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Il 10eLotto del 26 novembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 26 novembre sono:
08 - 10 - 11 - 16 - 18 - 26 - 27 - 30 - 38 - 39 - 48 - 52 - 53 - 55 - 58 - 59 - 61 - 65 - 74 - 90
Numero oro: 52
Doppio oro: 52 - 10
Extra: 06 - 07 - 12 - 21 - 28 - 37 - 46 - 51 - 57 - 60 - 66 - 69 - 78 - 81 - 87
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 26 novembre 2026:
La combinazione vincente è: 16 - 19 - 24 - 58 - 74 - 87
Il numero Jolly è: 13
Il numero Superstar è: 22
Jackpot del Superenalotto del 26-11-2026: 59.000.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 27-11-2026: 59.600.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote di Superenalotto e Superstar
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.189 di oggi:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 2 totalizzano Euro: 79.938,04
- Punti 4: 445 totalizzano Euro: 555,95
- Punti 3: 19.644 totalizzano Euro: 29,25
- Punti 2: 312.098 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 55.595,00
- Punti 3SS: 124 totalizzano Euro: 2.925,00
- Punti 2SS: 1.993 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 13.062 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 28.105 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 91 totalizzano Euro: 4.550,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.751 totalizzano Euro: 41.253,00
Vincite WinBox 1: 1.967 totalizzano Euro: 49.175,00
Vincite WinBox 2: 231.675 totalizzano Euro: 471.134,00
Totale vincite Seconda Chance: 13.842
Totale vincite WinBox: 233.642
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 27 novembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Torino: 25 (manca da 128 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 97 estrazioni)
- Nazionale: 29 (manca da 92 estrazioni)
- Palermo: 67 (manca da 86 estrazioni)
- Roma: 14 (manca da 84 estrazioni)
- Firenze: 46 (manca da 80 estrazioni)
- Genova: 36 (manca da 80 estrazioni)
- Cagliari: 35 (manca da 79 estrazioni)
- Genova: 4 (manca da 79 estrazioni)
- Venezia 73 (manca da 78 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 85 (manca da 97 estrazioni) – 48 (da 77) – 32 (da 76)
- Cagliari: 35 (manca da 79 estrazioni) – 84 (da 71) – 65 (da 64)
- Firenze: 46 (manca da 80 estrazioni) – 59 (da 64) – 31 (da 58)
- Genova: 36 (manca da 80 estrazioni) – 4 (da 79) – 15 (da 73)
- Milano: 77 (manca da 73 estrazioni) – 73 (da 71) – 27 (da 70)
- Napoli: 54 (manca da 72 estrazioni) – 52 (da 67) – 20 (da 58)
- Palermo: 67 (manca da 86 estrazioni) – 23 (da 55) – 81 e 1 (da 54)
- Roma: 14 (manca da 84 estrazioni) – 42 (da 73) - 60 (da 53)
- Torino: 25 (manca da 128 estrazioni) – 14 (da 74) – 63 e 22 (da 57)
- Venezia: 73 (manca da 78 estrazioni) – 8 (da 62) - 83 (da 58)
- Nazionale: 29 (manca da 92 estrazioni) – 4 (da 76) – 35 (da 75)
Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 milioni: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 27 novembre sono:
- 9 (manca da 59 estrazioni) - 36 (da 53) - 27 (da 51) - 15 (da 48) - 8 (da 43) - 7 e 6 (da 40)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record