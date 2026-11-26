Che la propria passione siano i videogiochi, i fumetti o i boardgame, MGWCMX offre infinite possibilità di intrattenimento. Per i gamer, ci sarà un’immensa Free Play Zone divisa in cinque aree tematiche, che darà la possibilità di provare i titoli del momento, da soli o in compagnia. I padiglioni 22-24 ospiteranno la Free Play Area by Bandai Namco, dove ci si potrà tuffare in accese partite con ACE Combat 8, Capitan Tsubasa, Dune e ONE PIECE: Grand Gourmet; e la Free Play Area by San Carlo Snacks, per lanciarsi in avventure e sfide adrenaliniche grazie a LEGO Horizon Adventures, Gran Turismo 7, Marvel Tokon, LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro e EA Sports FC 27. Negli stessi padiglioni, una grande anteprima aspetta i giocatori nella Free Play Area con isybank e VISA, dove sarà possibile provare in anteprima Rayman Legends Retold, nuovo capitolo dell’iconico franchise Ubisoft che ha fatto la storia del platform. Nella Free Play Area by NeN Energia saranno invece a disposizione del pubblico Hot Wheels Infinite Rush, Hela: of Mice & Magic, Attack on Titan 3, Phantom Blade Zero, Star Wars: Galactic Racer e Castlevania: Belmont's Curse. Nel padiglione 11, invece, i visitatori troveranno Electric Playground, spazio dove giocare titoli di recente uscita come Call of Duty Modern Warfare 4, Fire Emblem: Fortune's Weave e Nintendo Switch Sports Resort, accanto a tanti altri giochi multiplayer per divertirsi in compagnia, mentre un’area speciale - brandizzata a tema - sarà dedicata a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, recentissimo remake dello storico titolo del 1998, che sta riscuotendo un eclatante successo di pubblico e critica.



Wonderful Neoran Valley, il videogioco italiano che ha raccolto oltre 1 milione di dollari su Kickstarter, sarà a MGWCMX dal 27 al 29 novembre con uno stand dedicato al Padiglione 22 (Stand M07). Dopo il debutto del nuovo trailer “Welcome to the Valley”, con le voci di Troy Baker e Ben Starr, il gioco è già disponibile per la wishlist su Steam. Allo stand sarà possibile acquistare il merchandise ufficiale, tra cui il peluche dell'amato Pero, partecipare ai Meet & Greet giornalieri con il team, tra cui il Creative Director Cydonia, e prendere parte ad altre attività dedicate alla community. Sabato 28 novembre, dalle 13:30, appuntamento sul Main Stage con un panel dedicato al nuovo trailer.



Numerosi gli editori di fumetto presenti, tra cui: J-POP, Gigaciao, Sergio Bonelli Editore, Mirage Comics – Shockdom, Star Comics con da Star Shop, Tunuè, ReNoir Comics, Saldapress, Panini Comics con Manicomix e molti altri. Una sterminata Artist Alley da oltre 160 postazioni permetterà di osservare grandi artisti all’opera, incontrarli, acquistare le loro stampe e molto altro. Tra questi: Sara Pichelli, Marco Checchetto, Simone Bianchi, Simon Bisley, Scott Hanna, R.M. Guéra, Kathy Lam, Liang Azha, Fernando Llor e Carles Dalmau, Roberto Recchioni, Federico Mele e Samuel Spano.

Non mancheranno le attività dedicate al gioco da tavolo, grazie all’area Unplugged, che permette di scoprire le novità dei principali editori del settore, mentre la grande novità di quest’anno, l’area The Nexus si configurerà come una cittadella dedicata al gioco di ruolo, con oltre 100 sessioni non-stop, master, campagne dimostrative e tavoli aperti.



Per gli appassionati del genere, IKEA lancia HUVUDROLL, il dado che mette tutti d’accordo, l’attivazione con cui IKEA sarà protagonista a MGWCMX 2026. Ispirato alle iconiche polpette svedesi, HUVUDROLL è un dado dalla forma rotonda, progettato per non lasciare mai il risultato in bilico. I visitatori potranno scoprirlo e metterlo alla prova presso “La Locanda di HUVUD il Troll”, lo stand IKEA al Padiglione 9, dove a ogni lancio corrisponderà un numero di polpette IKEA pari al risultato ottenuto. Nel corso delle tre giornate, i visitatori avranno inoltre la possibilità di ricevere il dado HUVUDROLL in edizione limitata, fino a esaurimento scorte, per portare l’esperienza di gioco IKEA anche fuori dalla fiera. E il gioco continuerà anche dopo Milan Games Week & Cartoomics: dal 2 al 4 dicembre, nei tre negozi IKEA di Milano, il dado HUVUDROLL sarà protagonista di sessioni di gioco dedicate insieme alla Master Mabelle Sasso.





Non mancheranno le esperienze immersive e gli spazi dedicati alle community. Gli Studios permetteranno ai visitatori di entrare nei mondi dei grandi franchise della cultura pop grazie a scenografie e ambientazioni tematiche. Il Cosplay Ground sarà invece il punto di riferimento per cosplayer e appassionati, con aree immersive dedicate ai grandi franchise, spettacoli, attività e momenti di incontro. Spazio anche al K-pop Beat Floor, che per tutta la durata della manifestazione farà battere il ritmo della cultura pop coreana, tra musica, coreografie, performance e appuntamenti dedicati a tutti gli appassionati del genere. Per celebrare i 50 anni dall’uscita di Star Wars, una grande parata invaderà il viale centrale della fiera.

L’appuntamento è dalle 12:00 di domenica presso la Porta Est (ingresso metropolitana) per i cosplayer Star Wars e tutti coloro che vorranno partecipare. Partenza prevista alle 12:30, per un viaggio attraverso personaggi, costumi e atmosfere di una galassia lontana lontana, per rivivere insieme la magia di un universo che continua ad appassionare intere generazioni.

Come ogni anno, un'area Meet & Greet con isybank e VISA, studiata per ottimizzare al massimo i flussi, permetterà di trovarsi faccia a faccia con i propri idoli, come Emily Rudd, Taz Skylar, Angela Sant’Albano, Emma Rose Creaner, Christopher Judge, Steven Ogg e Matthew Modine. I dettagli sui meet & greet e i biglietti dedicati sono disponibili sul sito ufficiale. L’area eBay, che torna a MGWCMX per il sesto anno consecutivo in qualità di Main Partner, sarà il punto di ritrovo per gli appassionati di trading card, carte collezionabili, videogiochi retro, fumetti e toys, dove condividere la propria passione con altri fan e vivere da vicino l’emozione della scoperta di pezzi rari e ricercati. Lo spazio, interamente dedicato a eBay Live, offrirà al pubblico una programmazione continua di dirette streaming durante le quali sarà possibile assistere e interagire dal vivo con aste, sessioni di “sbusto” e apertura box guidate dai top seller della piattaforma. Ogni pomeriggio, inoltre, avranno luogo sul palco principale le speciali "Hero Stream": veri e propri show condotti da co-host e talent d'eccezione amatissimi dalla community. Boose porterà, invece, a MGWCMX 2026 tre giorni dedicati a Magic: The Gathering, alla creatività e alla community. Ogni giorno tornei Pauper, eventi Limited, area Free Play e demo gratuite aperte a tutti, insieme al lancio di una nuova collezione clothing realizzata con artisti ufficiali di Magic. Allo stand saranno presenti Domenico Cava, Lorenzo Lanfranconi, Alba BG, Samuele Bandini e Django Nokes. In programma anche una masterclass esclusiva: sabato pomeriggio alle 15:00, sull’Hero Stage, con Domenico Cava e Lorenzo Lanfranconi.

Per la prima volta in assoluto, Milan Games Week & Cartoomics ospiterà il China Pavilion, un’iniziativa promossa dal Trade Development Bureau del Ministero del Commercio cinese, organizzata da Hangzhou Ciyuan Xinghe Cultural Technology e co-organizzata da AME JieMo AI e IndieFun. Con il tema “Play Read Watch, Share China’s Vibe”, il padiglione riunisce aziende e università cinesi attive in gaming, animazione e prodotti culturali digitali. Il pubblico potrà provare direttamente trenta giochi indie portati da IndieFun e scoprire merchandising originale come Fuzzball Paradise, West Lake Patterns e Zaileng. Spazio anche alla commercializzazione delle IP animate, tra cui Zhuangzi’s World, The Water Margin: Snowstorm at the Mountain Temple e The Twin Heroes of the Tang Dynasty. Una piattaforma AIGC professionale terrà dimostrazioni dal vivo di sceneggiatura con l’IA, da immagine a video e scambio di volto e abiti con esseri umani digitali, mostrando come l’intelligenza artificiale possa abbattere i costi di produzione di film e animazione. Non mancheranno animazioni dedicate alla cultura e al turismo, come Su Dongpo’s Journeys e la serie Malixiya, e digital human che cantano e vendono. Tra le attrazioni principali ci sono infine i lavori dei talenti universitari della Communication University of Zhejiang, del Dongfang College della Zhejiang University of Finance & Economics e della Zhejiang Normal University: animazione e short drama IA, giochi narrativi immersivi e arte digitale.